La surdité en courbe croissante en Algérie

Réagissez

La surdité prend des proportions alarmantes en Algérie. Entre quatre et cinq millions de malentendants sont enregistrés, dont 150 000 sourds profonds et chaque année de nouveaux cas — de surdité profonde ou autres — viennent allonger la liste.

Les spécialistes ne cessent de tirer la sonnette d’alarme, mais en vain. La surdité semble atteindre même les pouvoirs publics. La communauté des orl, consciente de la gravité de la situation, tente tant bien que mal de mieux organiser la prise en charge, et surtout arriver à poser le diagnostic de manière précoce grâce à la volonté du personnel médical. «Tout manque dans les établissements de santé, notamment pour le diagnostic de la pathologie. Même les grands CHU font face à cette problématique, notamment l’absence de d’audioprothésistes et audiométristes, sans oublier la vétusté des équipements et l’absence d’un personnel qualifié. Il n’y a eu aucune formation depuis l’indépendance.

Il est temps de créer une école de formation car les problèmes de surdité sont en nette croissance ces dernières années», a lancé le Pr Djamel Djenaoui, chef du service ORL à l’hôpital Mustapha, en marge des travaux du 6e congrès ORL organisé les 10 et 11 du mois en cours par la Société algérienne d’otoneurochirurgie, d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (SAONORL). Il appelle à la réactivation du programme national de lutte contre la surdité initié par le ministère de la Santé en collaboration avec les spécialistes en 2006. Une stratégie, a-t-il regretté, qui consacre la prise en charge de la surdité dans sa globalité et qui devait s’étaler sur quatre années avec l’introduction progressive de l’implant cochléaire et autres procédés.

Ce programme n’a malheureusement pas vu le jour. Le ministre de la Santé de l’époque, Amar Tou, «m’avait alors demandé de concevoir un programme de lutte contre la surdité avec pour priorité la lutte contre la surdité profonde avec les services du ministère de la Santé.

Ce programme fixait des objectifs à court, moyen et long termes. La seule chose que nous avons pu réaliser est l’ implant cochléaire comme moyen thérapeutique qui est aujourd’hui un acquis incontestable et un progrès. L’absence d’une stratégie claire et ferme a eu pour conséquence l’apparition de centres d’implants qui n’obéissent pas aux normes et beaucoup reste encore à faire à ce niveau-là. L’absence de coordination entre les différents centres est aussi un des problèmes importants dans cette activité», a-t-il souligné, avant de préciser que «l’indisponibilité des implants en nombre suffisant rend la tâche très pénible pour l’équipe médicale.

C’est un choix cruel auquel nous faisons face. Qui est prioritaire et qui peut attendre ? C’est une décision difficile à prendre, surtout qu’il n’y a à ce jour aucune autorité qui doit arbitrer». L’activité, a-t-il rappelé, a évolué dans une anarchie totale. Pourtant, a-t-il encore signalé, une commission nationale de l’implant cochléaire avait été installée et le Pr Djamel Djenaoui a été désigné comme président, mais sans véritable mission ni prérogative.

«Des patients ont été confiés à des médecins étrangers qui ont à peine commencé à faire de l’implant cochléaire dans leur pays. Ils viennent opérer sans autorisation et personne ne leur demande quoi que ce soit», a-t-il déploré, tout en regrettant qu’«aucune évaluation de cette activité n’a été faite à ce jour. Il y a une absence de coordination à l’échelle nationale. Chaque centre fonctionne de façon strictement autonome ; il n’y a aucune évaluation ni sur le plan des résultats ni sur celui des incidents et accidents consécutifs à l’acte chirurgical».

A la question de savoir combien de patients atteints de surdité profonde ont bénéficié d’implant, le Pr Djenaoui affirme que depuis 2003 — où la première intervention réalisée par son équipe à l’hôpital Mustapha — 3000 implants ont été posés. Mais il reste, a-t-il expliqué, que les chiffres restent encore imprécis car aucune étude ni une évaluation objective n’ont été réalisées. «C’est pourquoi nous insistons sur l’évaluation et la mise en place de l’approche pluridisciplinaire et institutionnaliser les équipes de concertation pluridisciplinaire RCP pour une prise en charge effective et sérieuse.

Le programme national contre la surdité inclut toutes ces questions, c’est pourquoi l’importance de son lancement dans les plus brefs délais est primordiale.» La lutte contre la surdité passe par la prévention contre certains facteurs nuisibles, tel le bruit. «Le bruit agit sur l’ensemble de l’organisme et cause des dégâts immenses dans la population. La lutte contre la surdité doit commencer par la lutte contre le bruit, une salubrité publique et établir des règles d’urbanisme», a-t-il préconisé.