La prise en charge du diabète de type1 connaît ces dernières années une véritable évolution avec l’introduction des pompes à insuline.

De nouvelles méthodes de contrôle, de traitement, de suivi de la maladie sont mises en place pour un meilleur confort des patients diabétiques de type 1 qui sont généralement les enfants.

De plus en plus de patients bénéficient de ces techniques. En Europe, un diabétique sur 2 de type 1 est traité à l’aide de la pompe à insuline. Aux stands des expositions à ce congrès, des démonstrations sur ces systèmes de dernière génération affinés aux nouvelles technologies sont faites, que ce soit pour le contrôle glycémique ou pour l’injection d’insuline.

Ces nouveaux mécanismes nécessitant un matériel spécifique restent encore non disponibles et inaccessibles en Algérie en raison de leur coût exorbitant. Les médecins algériens déplorent l’absence de prise en charge de ces traitements par la sécurité sociale. Il y a une seule structure privée à Alger où une quarantaine de patients diabétiques de type 1 qui bénéficient de ces traitements. Selon son responsable, le Dr Bada, les coûts sont effectivement très élevés, mais le bénéfice est tout aussi important. Il signale que le prix de la pompe varie entre 300 000 à 500 000 DA selon les fournisseurs, à cela s’ajoute le consommable qui revient entre 20 000 et 40 000 DA par mois par malade. Il y a aussi le monitoring contrôle permettant de mesurer la glycémie sans se piquer et utiliser les bandelettes (8000 DA /14 jours). «Les coûts sont effectivement élevés mais il faut savoir que le prix de cette pompe estimée à 30 millions de centimes revient à 2 ans de traitement conventionnel. Avec ces nouveaux mécanismes on arrivera à faire des économies importantes, sachant que le nombre de patients diabétiques de type1 n’est que de 10% de la population diabétique», a souligné le Dr Bada.