Le risque infectieux en milieu chirurgical a fait l’objet d’une rencontre de deux jours, vendredi et samedi, organisée par une jeune équipe de médecins infectiologues sous l’égide de l’Académie algérienne des chirurgiens de la tête et du cou et la faculté de médecine d’Alger.

Un thème très important, selon les organisateurs qui appellent à renforcer la prévention dans les services de chirurgie pour mieux éviter les infections nosocomiales. «Le risque zéro n’existe pas. Le risque infectieux est omniprésent et chaque patient opéré court le risque d’être infecté. C’est pourquoi, il est important de prévenir, car la prise en charge coûte cher si l’on compte le nombre de jours d’hospitalisation et le traitement », a souligné le Pr Abdelouhab Dif, spécialiste des maladies infectieuses et ex-chef de service à l’hôpital El Hadi Flici (El Kettar). L’objectif de cette journée est de sensibiliser les chirurgiens afin de prendre des précaution qui consiste en le lavage systématique des mains, la stérilisation du matériel et instaurer la rigueur.

«Comme ils doivent être également informés des procédures à prendre en cas d’infection, à savoir l’obligation de prélèvement, procéder aux examens de laboratoire, identification du germe et instaurer un traitement rationnel», a-t-il indiqué, en précisant que dans certains services chirurgicaux, dont l’activité est intense, tels que les services des urgences, les services de chirurgie obstétrique et les services de réanimation. «Le taux d’infection nosocomiale a atteint les 15%, ce qui est alarmant», déplore-t-il. Le Pr Dif a tenu également à saluer l’initiative prise par cette jeune équipe de médecins spécialistes en infectiologie pour l’organisation de ces journées thématiques qui s’inscrivent dans la continuité de leurs maîtres et «c’est honorable pour nous», a-t-il ajouté. Pour le Pr Nassima Belabas, organisatrice de ces journées scientifiques, il est aujourd’hui important de savoir que c’est plus facile et moins coûteux de prévenir une infection que de la traiter, surtout avec l’émergence de l’antibio résistance qui commence à prendre de l’ampleur et qui est mal évaluée en Algérie.

«C’est pourquoi, nous insistons sur le respect des recommandations internationales quant au respect des procédures relatives à la prévention à tous les niveaux, les conditions requises dans un bloc opératoire, à savoir le respect de l’asepsie, le lavage des mains et la prise de l’antibio prophylaxie», a souligné le Pr Belabas, en évoquant également la surveillance des accidents exposant au sang afin d’éviter les contaminations. Par ailleurs, à l’issue de ces journée scientifiques, une cérémonie en hommage au Pr Dif a été organisée par le collectif. «Nous l’avons honoré pour tout ce qu’il a donné pour la spécialité en sa qualité de médecin, d’expert et d’enseignant et surtout pour tout ce qu’il a fait aux patients algériens et à l’hôpital El Kettar pour être ce qu’il est aujourd’hui», a déclaré le Pr Belabas. «J’ai fait médecine pour soigner les malades à l’hôpital au sein d’une équipe et c’est ce qui assure l’efficacité des soins. Notre spécialité ne sauve pas une personne, mais une population à travers la prévention. C’est un honneur pour moi d’obtenir une reconnaissance de mes élèves pour tout le travail accompli pour la promotion de la santé publique, de la formation universitaire qui a fait que mes élèves sont arrivés à prendre le relais. C’est une grande satisfaction», a-t-il souligné.