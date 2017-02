La législation algérienne favorise la production

Réagissez

La législation pharmaceutique algérienne «n’a pas vocation à favoriser l’importation. Bien au contraire, elle vise à développer les capacités nationales de production», a précisé M. Boudiaf dans une allocution lue par une représentante au ministère de la Santé. «Cette législation est soumise à un processus de mise à niveau pour être aux meilleurs standards internationaux», a-t-il souligné.

Et d’ajouter : «Celle-ci offre également aux investisseurs l’opportunité d’investir d’autres marchés géographiquement, historiquement et politiquement proches du marché algérien.»

Il a également considéré que l’industrie pharmaceutique nationale doit être axée sur la satisfaction des besoins en médicaments essentiels, mais aussi sur la réduction des dépenses à l’importation, tout en assurant la disponibilité à un prix attractif. M. Boudiaf a estimé que les ressources financières consacrées à la prise en charge de la santé «sont conséquentes et durables et l’assurance maladie couvre la grande majorité de la population».