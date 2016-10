Réagissez

En marge des travaux du 12e Congrès des maladies des os et des articulations, un symposium sur l’indication de la biothérapie dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante (SA) et dans les formes oligo et polyarthriculaires des arthrites juvéniles Idiopathiques (AJI) a été organisé par les laboratoires Pfizer.

L’arthrite juvénile idiopathique est une affection dont le diagnostic précoce est souvent difficile à poser. «Elle désigne l’ensemble des atteintes inflammatoires articulaires sans cause reconnue, débutant avant l’âge de 16 ans et de durée supérieure à 6 semaines. Ce terme rend compte de l’absence de mécanisme connu et sous-entend la nécessité d’exclure toutes les arthrites survenant dans le cadre de maladies définies, notamment celles d’origine infectieuse, inflammatoire, auto-immune et hémato-cancérologique», a-t-on expliqué . Pour Professeur Isabelle Koné-Paut, chef de service de pédiatrie & rhumatologie pédiatrique au centre de référence national «Maladies rares» maladies auto-inflammatoires à l’hôpital de Bicêtre, France, la biothérapie a permis d’avoir des résultats satisfaisants et surtout cela évite le recours aux corticoïdes. «Ces traitements permettent d’améliorer le pronostic global à avoir moins de handicap et aider la croissance de l’enfant. Le diagnostic précoce est très important pour prendre en charge cette maladie», a-t-elle précisé, avant d’insister sur la formation des pédiatres pour le diagnostic de ces affections. «Les patients sont adressés tardivement vers les spécialistes et la maladie a déjà évolué, il est donc difficile de traiter des situations irréversibles», a-t-elle déploré.

Pour le Pr Djoudi, chef de service de rhumatologie à l’hôpital de Douéra et président de la Société algérienne de rhumatologie (SAR), un intérêt particulier devra être accordé à cette maladie, à l’instar des maladies du cœur, d’hypertension artérielle et du diabète. «Cette maladie peut causer des complications graves, voire des handicaps, ce qui nécessite une prise en charge optimale et un suivi strict du malade», a-t-il indiqué. Et d’insister pour la mise en place d’un programme national pour la prise en charge des maladies rhumatismales. «Malgré l’évolution enregistrée dans le domaine médical et les efforts consentis par les spécialistes, les moyens pour diagnostiquer la maladie restent très insuffisants», a fait remarquer le Pr Djoudi, avant d’insister sur la nécessité de recourir à la biothérapie dans le cadre consensuel afin qu’il soit à la portée de l’ensemble de malades. Il faut une harmonisation du traitement pour que tous les patients soient traités de la même la manière. Les spécialistes affirment que la prise en charge de ces arthrites de l’enfant doit se faire dans des consultations spécialisées où des rhumatopédiatres en collaboration avec des kinésithérapeutes, des orthopédistes infantiles et des psychologues, assurent un suivi global des aspects médicaux mais aussi du retentissement de la maladie sur la vie scolaire et familiale de l’enfant et de ses parents.