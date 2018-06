Réagissez

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié la semaine dernière un guide intitulé Relace, qui indique, étape par étape, les mesures à prendre pour éliminer de l’alimentation les acides gras trans produits industriellement, partout dans le monde. L’élimination des acides gras trans est essentielle pour protéger la santé et sauver des vies.

L’OMS estime que, chaque année, les apports en acides gras trans entraînent plus de 500 000 décès par maladies cardio-vasculaires. Les acides gras trans produits industriellement se retrouvent dans les graisses végétales durcies, comme la margarine et le beurre clarifié, et sont souvent présents dans les produits de grignotage, les aliments cuits au four et les aliments frits.

Les fabricants les utilisent fréquemment, car ils ont une durée de conservation plus longue que les autres graisses. Mais d’autres produits plus sains pourraient être utilisés sans affecter le goût ni le coût des aliments. «L’OMS appelle les gouvernements à utiliser l’ensemble des mesures Replace pour éliminer de l’alimentation les acides gras trans produits industriellement, partout dans le monde», a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«La mise en œuvre des six mesures stratégiques de l’approche Replace contribuera à l’élimination des acides gras trans et marquera une grande victoire dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires.» L’approche Replace comporte 6 mesures stratégiques pour éliminer rapidement, complètement et durablement de l’alimentation mondiale les acides gras trans produits industriellement.

Plusieurs pays à haut revenu ont presque éliminé les acides gras trans produits industriellement en fixant par la loi des teneurs limites pour les aliments emballés, signale l’OMS, et de rappeler que certains gouvernements appliquent une interdiction nationale des huiles partiellement hydrogénées, la principale source d’acides gras trans produits industriellement.

Au Danemark, ajoute l’OMS, le premier pays à avoir imposé des restrictions sur les acides gras trans produits industriellement, la teneur en acides gras trans des produits alimentaires a fortement diminué et les décès par maladies cardio-vasculaires ont baissé plus rapidement que dans les pays comparables de l’OCDE. «La ville de New York a éliminé les acides gras trans produits industriellement il y a une dizaine d’années, suivant l’exemple du Danemark», a expliqué le Dr Tom Frieden, président-directeur général de Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies.

«Les acides gras trans sont un produit chimique toxique inutile et meurtrier. Il n’y a aucune raison pour que les habitants de la planète continuent d’y être exposés.» Une action doit être engagée dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l’utilisation des acides gras trans produits industriellement est souvent moins strictement contrôlée, afin de garantir que les bénéfices se font sentir de façon équitable partout dans le monde.

Michael R. Bloomberg, ambassadeur mondial de l’OMS pour les maladies non transmissibles, maire de la ville de New York pendant trois mandats et fondateur de Bloomberg Philanthropies, a déclaré : «L’interdiction des acides gras trans dans la ville de New York a contribué à réduire le nombre d’infarctus du myocarde sans modifier ni le goût ni le prix des aliments, et leur élimination à l’échelle de la planète pourrait sauver des millions de vies.

Au cours de la dernière décennie, l’approche globale de la lutte antitabac nous a permis d’accomplir à l’échelle planétaire plus de progrès qu’espéré. L’adoption d’une approche semblable pour les acides gras trans nous aiderait à faire des avancées comparables face aux maladies cardio-vasculaires, une autre grande cause de mortalité évitable au niveau mondial.»

L’élimination dans l’alimentation, au niveau mondial, des acides gras trans produits industriellement fait partie des cibles prioritaires du plan stratégique de l’OMS, le treizième programme général de travail (13e PGT), qui orientera l’action de l’Organisation dans la période 2019-2023. Le 13e PGT était à l’ordre du jour de la 71e Assemblée mondiale de la santé, qui s’est tenue à Genève du 21 au 26 mai 2018.

Dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, la communauté internationale s’est engagée à réduire d’un tiers, d’ici à 2030, la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles. L’élimination mondiale des acides gras trans produits industriellement pourrait contribuer à la réalisation de cet objectif. «Pourquoi donc nos enfants devraient-ils consommer un ingrédient aussi nocif ?» s’interroge le Dr Tedros.

«Le monde s’engage à présent dans la décennie d’actions des Nations unies pour la nutrition, qui lui servira de moteur pour améliorer l’accès à des aliments et une nutrition sains. L’OMS s’appuie également sur cette initiative historique pour collaborer avec les gouvernements, l’industrie alimentaire, le monde universitaire et la société civile afin de bâtir des systèmes alimentaires plus sains pour les générations futures, y compris en éliminant les acides gras trans produits industriellement.»