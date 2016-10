Réagissez

Les experts qui pratiquent l’assistance médicale à la procréation (AMP) le répètent partout dans le monde : l’infertilité n’est plus une fatalité.

En Algérie, où l'AMP a fait une entrée timide en 1992 — année durant laquelle la première fécondation in vitro a été réalisée — la pratique a fait bien du chemin. Les différentes techniques qui permettent à un couple infertile d’obtenir une grossesse se sont fait une place dans les cabinets médicaux privés mais aussi dans quelques établissements publics, extirpant des milliers de couples algériens de la détresse de la stérilité. Ils seraient plus de 350 000 à en souffrir dans les quatre coins du pays. La stérilité touche 7% de couples en Algérie, selon les enquêtes nationales menées entre 1992 et 2002, dernières études nationales sur le sujet.

Le taux de réussite des fécondations in vitro (FIV) varie entre 25 et 30% dans les centres bien équipés, alors que pour l’insémination artificielle (IA), le taux oscille entre 9 et 10%. Les techniques n’ont cessé d’évoluer partout dans le monde, mais leur pratique reste mesurée et restreinte en Algérie, contraintes légales et religieuses obligent. Où en est l’assistance médicale à la procréation dans notre pays ? Quels sont les problèmes éthiques et les limites qu’elle pose ? Ce sont là des questions sur lesquelles des experts nationaux et internationaux en lois bioéthiques, en religion et en sciences doivent débattre aujourd’hui même à l’hôtel El Aurassi, où se tient une journée d’étude.

Présentation du projet de la loi sanitaire sur l’AMP Intitulée «Loi, éthique, religion et assistance médicale à la procréation», l’événement est organisé par la Société algérienne de médecine de la reproduction (Samere) qui souhaite «à travers l’organisation de cette journée informer les spécialistes et le public des avancées des techniques d’AMP».

Au programme de cette journée d’étude, plusieurs thèmes : «Etat des lieux de l’AMP en Algérie, les techniques de l’assistance médicale à la procréation, la présentation du projet de la loi sanitaire sur l’AMP en Algérie» ; «L’encadrement juridique de l’AMP en France : loi de bioéthique et régulation en place, la congélation embryonnaire, les aspects médicaux, les bénéfices et les questions éthiques» ; «L’AMP et la religion, de l’éthique à la bioéthique, biomédecine et éthique médicale» ; «Vers une éthique normative et/ou vers le transhumanisme» ; «Analyse des problèmes éthiques posés par les techniques de l’AMP, les DPN, DPI, thérapie fœtale, la CRISPR-cas9, une quête de la perfection ?» ; «Etats des lieux des lois universelles de bioéthique et réalité des pratiques à travers le monde» et «Tentations du transhumanisme ?»