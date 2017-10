Consultations dans les polycliniques

L’EPSP de Bab El Oued donne l’exemple

L’une des actions les plus déterminantes de la réforme hospitalière introduite par le nouveau ministre de la Santé a trait certainement à la volonté de désengorger au plus vite les hôpitaux et grands établissements de santé en transférant vers les polycliniques les consultations des malades.

Ainsi, des directives ont été données en ce sens par la tutelle et sont déjà mises en application au niveau de la capitale. C’est conformément à ces directives que l’EPSP de Bab El Oued s’est engagé à accélérer la procédure de transfert, en livrant tout un étage de la structure de soins dont il a la charge pour les besoins des consultations en ORL assumées jusque-là par le CHU ex-Maillot. Cette initiative a été bien accueillie par la population de Bab El Oued, dans la mesure où tout un chacun estime que cette mesure aura pour effet de réduire considérablement la pression sur les hôpitaux pour le plus grand avantage des malades. Mais déplacer le programme des consultations ne va pas sans la coopération des médecins spécialistes, qui devront s’adapter à la nouvelle organisation en s’astreignant à un planning de travail rigoureux. «A ce niveau, ils sont généralement partants pour d’abord permettre à la politique des soins d’être plus efficace et plus rationnelle, et ensuite permettre à ces mêmes établissements de santé de revenir à leur vocation en matière de formation médicale», laisse-t-on entendre dans les milieux hospitaliers. Il ne reste donc aux polycliniques qui seront sollicitées que d’être au rendez-vous de cette réforme. A noter que dans le cadre d’un dépistage du cancer du sein qui fait des ravages en Algérie, l’EPSP de Bab El Oued mettra à la disposition des patients un mini-service d’imagerie médicale doté d’un échographe et d’un mammographe, qui sera dirigé par les médecins radiologues du CHU Maillot.

D. B.