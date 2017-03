Réagissez

N’ayant pas rompu le cordon ombilical avec la mère patrie gravée dans leur cœur, d’éminents médecins (pluridisciplinaires) et personnels hospitaliers activant au sein de la dynamique association Amitié populaire franco-algérienne (APFA) symbolisent, par leurs nobles actes, la générosité algérienne.

Se démenant loin des feux des projecteurs, les gériatres, biologistes, orthopédistes, psychiatres, ophtalmologues, oncologues, pneumologues, gynécologues et les autres membres actifs de l’APFA ont réalisé des prouesses, atténué des souffrances et évité de coûteux transferts à l’étranger. Pour preuve, les praticiens de l’APFA ont réalisé à Béchar, Mostaganem, Tlemcen, Biskra et Batna, pour ne citer que ces villes, 4156 consultations spécialisées et 635 opérations chirurgicales de haute technicité. Ces dernières nécessitaient par le passé l’envoi des patients à l’étranger. Notons, par ailleurs, que 1380 patients ont bénéficié d’une thérapie ciblée.

En neurochirurgie pédiatrique, plus de 40 enfants ont été opérés à Tlemcen, 15 enfants souffraient quant eux de spina-bifida, myélomeningocèle, omphalocele, moelle attachée...et 25 ont été opérés de tumeurs cérébrales. «La symbiose née entre les équipes de l’APFA, les professionnels de la santé et les autorités algériennes est à l’origine de l’efficacité et de la réussite de nombreux projets lancés en Algérie depuis 2015. Grâce à l’investissement des différents intervenants, les missions de l’APFA, appuyées par des confrères français, ont été fructueuses. On souligne que durant ce mois de février (du11 au 18/02/2017), nous avons mené quatre nouvelles actions à Tlemcen, Nedroma, Oran et Saïda.

L’implication des différentes parties motive l’APFA, qui espère non seulement augmenter ses missions en Algérie, mais aussi développer une véritable collaboration et une solide coopération entre les différents interlocuteurs des deux pays. En plus des actions de ses équipes médicales, l’APFA, qui souhaiterait s’impliquer un peu plus dans la lutte contre le cancer du sein, contre le tabagisme et le don du sang, fait le maximum pour la promotion de la culture algérienne et le tourisme au bled», nous révèle, non sans fierté, le vice-président Yahia-Mekki (biologiste-virologue), n’ayant pas manqué de préciser que pas moins de cinq importantes actions seront réalisées par les compétences algériennes et françaises de l’APFA entre le 25 mars et le 31 décembre 2017 au niveau des structures hospitalières de Batna, Tiaret , Bordj Bou Arréridj, Adrar et Tamanrasset ...