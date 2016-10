L'ANIT et l'épineux problème des classes intégrées

Réagissez

Devant l’absence d’une prise en charge des enfants atteints de trisomie, ce sont les parents qui se battent comme ils peuvent contre l’incompréhension, l’ignorance et l’ogre bureaucratique.

Ils tentent de se donner les moyens pour trouver une alternative à l’éduction de leurs enfants. C’est dans ces conditions que l’Association nationale pour l’insertion scolaire et professionnelle des enfants atteints de trisomie (ANIT) est née. Selon Mme Merzougui, maman de deux enfants atteints de trisomie et chargée de communication de l’ANIT, l’association gère 25 classes intégrées à Alger et 43 classes au niveau national. Les parents souffrent le martyre, car les établissements ne sont jamais situés à proximité des lieux de résidence des parents qui doivent faire des kilomètres pour assurer la scolarité leurs enfants. «Depuis 4 ans, indique notre interlocutrice, les parents qui habitent à l’Est de la capitale sont dans le désarroi total. Le directeur de l’académie d’Alger Est refuse de nous donner des classes, dénonce Mme Merzougui. Les enfants atteints de trisomie qui habitent de ce côté là d’Alger, El Harrach, Baraki doivent se rendre tous les jours jusqu’au 1er Mai où existent quelques classes intégrées.

C’est vraiment pénible». Si quelques parents continuent à accompagner leurs enfants, d’autres, faute de moyens, ont été obligés de mettre fin à la scolarité de leur progéniture. Les classes intégrées sont gérées par l’Anit et ses membres. Les parents payent 4000 da par mois pour ceux qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale. Les autres contribuent à raison de 5000 da par an. Pour ce qui est de l’aide de la Cnas, elle est de l’ordre de 500 da/jour pour chaque enfant, mais elle ne l’est que les jours ouvrables. Le plus gros problème qui se pose aux classes intégrées c’est le manque d’encadrement.

C’est l’Anit qui recrute et forme son personnel, qui finit souvent par partir à cause de la rémunération. Ce qui fait que chaque année c’est la croix et la bannière pour les membres de l’association qui doivent refaire le travail à zéro. L’association reçoit-elle une subvention de l’Etat ? Selon Mme Merzougui, l’Anit a reçu il y a 3 ou 4 ans une subvention de la wilaya d’Alger de l’ordre de 50 millions de centimes et une autre du ministère de la Solidarité nationale d’environ 4 millions DA qui a servi à la location d’un local à Dély Ibrahim. Mais depuis, il n’y a plus rien à cause de la bureaucratie. La procédure pour l’obtention des subventions s’est avérée très compliquée et prend beaucoup de temps. Au mois de mars, c’est trop tard, les autorités de wilaya répondent qu’il n’y a plus de budget.