L’Algérie est l’un des rares pays en voie d’atteindre tous les OMD

S’exprimant à l’ouverture de la Journée d’information sur la Stratégie de coopération de l’OMS avec le pays (SCP) 2016-2020, M. Keita, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a estimé que l’Algérie était l’un des «rares pays à être en voie d’atteindre tous les OMD, notamment s’agissant de la santé», soulignant qu’il s’agit d’un «progrès qui mérite d’être cité».

S’agissant de la Stratégie quinquennale liant l’OMS et l’Algérie, le représentant de l’agence onusienne a qualifié le document d’«important», car, a-t-il argumenté, reflétant «les priorités nationales définies par le gouvernement algérien en matière de santé», d’une part. D’autre part, il s’inspire des orientations stratégiques de l’OMS au niveau continental et plus largement, au niveau planétaire, a-t-il poursuivi, relevant l’engagement de l’Algérie à faire de la santé une «priorité nationale».

M. Keita a fait savoir, en outre, que la Stratégie de coopération avec l’OMS est le fruit d’un processus qui a démarré il y a plus d’une année, par des consultations avec les départements ministériels de la santé et des affaires étrangères, tout en associant d’autres agences onusiennes et d’autres partenaires des secteurs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la société civile, etc.

Il s’agit d’un plan qui illustre également la densification de la coopération entre l’OMS et l’Algérie, laquelle remonte à 1962 et qui a atteint depuis «un niveau appréciable», en tenant compte des plans nationaux élaborés par le gouvernement algérien, a indiqué, de son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères, Lazhar Soualem.

Abordant le contenu de la stratégie OMS-Algérie, laquelle s’inspire également des différents autres programmes, il a souligné la prise en charge par celle-ci de catégories distinctes du domaine de la santé, tout en insistant sur «la disposition de l’Algérie à ne ménager aucun effort pour apporter le concours nécessaire pour promouvoir la santé et garantir son accès universel».

Pour sa part, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Ismaïl Mesbah, a mis en avant les priorités fixées par la stratégie quinquennale, à savoir le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, le renforcement de la préparation, de l’alerte et de la riposte face à ces pathologies, l’amélioration de la santé mère-enfant-nouveau-né et enfin, le renforcement du système de santé. Il s’est félicité, à ce propos, de ce que l’Algérie dispose d’«atouts indéniables», citant notamment les différents instituts, centres et laboratoires d’excellence pour l’OMS, a-t-il observé.