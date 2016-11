Journée de sensibilisation au cancer du sein

Réagissez

Les laboratoires Magpharm ont organisé, la semaine dernière, une journée consacrée à la sensibilisation au cancer du sein sous le thème «Au comptoir santé, contez votre santé», qui s’est déroulée au sein de leur showroom à Alger.

Une rencontre-débat à laquelle ont pris part des patientes atteintes d’un cancer du sein en rémission. Cette initiative des laboratoires Magpharm s’inscrit dans le cadre du mois d’Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein, animée par le Pr Bendib Nourredine, chef de service de l’imagerie médicale à l’EHS Ben Aknoun, président de la Société algérienne de radiologie et d’imagerie médicale (Sarim), président élu de la Société panarabe de radiologie (Paars) 2014-2016. Dans ce cadre, le Pr Bendib a insisté sur l’intérêt du dépistage de ce cancer pour une prise en charge précoce, notamment chez celles ayant des antécédents de cancer du sein dans la famille proche. Il a également mis l’accent sur l’apport de l’activité physique, qui diminue considérablement les états de fatigue chez les personnes, qu’elles soient malades ou non. Mme Samia Cadi, atteinte de cette maladie, ingénieur agronome et sportive de haut niveau, a insisté sur l’importance du sport et de l’activité physique pour se prémunir et mieux lutter contre les maladies. «Pendant des années, j’ai dû me préparer inconsciemment à cette maladie (…) ; le sport a toujours été ma soupape de décompression», a-t-elle souligné.