Interventions chirurgicales complexes au profit des enfants de Bordj Bou Arréridj

Des interventions chirurgicales «complexes» en faveur des enfants malades, ont été lancées hier dans deux établissements hospitaliers de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, à l’initiative de médecins algériens résidant en France, a indiqué jeudi le Directeur de la santé et de la population (DSP) Salim Zeghrar. L’action qui se poursuit pendant quatre jours à l’hôpital Lakhdar Bouzidi, sis au chef-lieu de wilaya et à l’établissement hospitalier de la commune de Ras El Oued, concernera 14 enfants «souffrant de maladies difficiles et issus de familles nécessiteuses», a précisé le même responsable. Le Dr Abdessamad Belmouhoub, le président de la mission de l’association d’amitié populaire franco-algérienne, a déclaré, de son côté, que «cette action sera reconduite l’année prochaine» avec l’objectif, a-t-il soutenu, de «répondre à l’ensemble des préoccupations et des cas urgents qui nécessitent un suivi médical à l’étranger.»