Intervention réussie pour Samir Abada

Anne Regis et Samir Abada

La première opération des yeux en 3D de France a été réalisée avec succès par Samir Abada et Anne Regis, responsables du service ophtalmologique à l’hôpital de Mantes-la-Jolie, grâce à une caméra fixée au microscope habituellement utilisé au bloc.

Deux écrans disposés de part et d’autre du patient retransmettent une image tridimensionnelle permettant aux chirurgiens, équipés de lunettes spécifiques, de pouvoir visualiser la rétine en 3D durant l’opération. Paillettes bleutées, macula jaune, veines et artères rougeoyantes : un paysage semblable à une voie lactée s’affiche sur les écrans.

La première partie de l’opération consiste à retirer le vitré, ce corps flottant naturellement présent pouvant s’apparenter à du jaune d’œuf. Chacune des personnes présentes dans le bloc peut suivre l’opération via les écrans, quand auparavant elle était l’affaire du chirurgien, son seul regard plongé dans le microscope.

Contacté par El Watan, Samir Abada, nous a déclaré : «C’est un projet que je suis depuis 4 ans, notamment concernant l’évolution de la technologie et des machines. On peut l’appliquer maintenant. C’est une technologie qui apporte beaucoup d’innovations, on peut voir toutes les structures de l’œil et le geste du chirurgien est plus sûr et la guérison aussi.» Et d'ajouter : «C’est vraiment la chirurgie de demain, toute l’équipe du bloc opératoire assiste à ce genre d’intervention et l’image est tout simplement incroyable : c’est une grosse innovation.»

Samir Abada a commencé la pratique de la médecine à la faculté de Blida, et c’est en 1990 qu’il est allé en France. La chirurgie guidée par images 3D est un ensemble de techniques récentes qui a révolutionné la discipline. Elle apporte au chirurgien une assistance, en lui offrant un moyen de naviguer et de se repérer dans le corps du patient (dans un espace tridimensionnel) pendant l’opération à l’aide des images 3D. Ainsi, la chirurgie guidée par images 3D présente plusieurs avantages. D’abord, elle permet une grande précision dans une large gamme d’interventions chirurgicales.

Ensuite, elle assure aux patients une sécurité augmentée lors des opérations et un accès plus ouvert au traitement. Enfin, elle est à l’origine d’un raccourcissement du temps de l’intervention, d’une diminution du caractère invasif de l’opération, ce qui entraîne à la fin de meilleures chances de guérison. «Avec cette innovation, on repousse les limites de la chirurgie», conclut le docteur Abada.