Intérêt croissant pour les Soins et l’hospitalisation à domicile

Le suivi et la prise en charge du patient diabétique à domicile ont occupé une place prépondérante lors de ce congrès de Société francophone du diabète.

Ce qui implique un bon suivi et une éducation thérapeutique de qualité, tout en impliquant le patient, sachant que la maladie touche de plus en plus de personnes avec l’apparition de nombreuses complications . Ce qui est devenu une exigence pour une meilleure qualité de vie, a-t-on souligné. Tout ce que l’infirmière, ou l’infirmier, doit faire à l’hôpital, il (elle) le fait à domicile avec un maximum de sécurité. Ce qui permet de faire des économies en termes d’hospitalisation, tout en permettant au patient d’être autonome, a-t-on relevé.

Une activité bien réglementée et en plein développement, tout en bénéficiant du soutien de l’Assurance maladie, qui estime que c’est la solution pour l’Etat pour la maîtrise des dépenses.

Les malades bénéficient donc d'actes médicaux identiques à ceux pratiqués à l’hôpital, en collaboration avec des équipes médicales et paramédicales des secteurs public et privé. «Tous les actes médicaux, tels que les thromboprophylaxies, le traitement anti- douleur, la chimiothérapie, les soins locaux (escarres), pansements, etc., peuvent être réalisés à domicile tout en évitant les infections nosocomiales», a indiqué le Pr Mansour Brouri, initiateur de la première unité d’hospitalisation à domicile à l’hôpital de Birtraria.

Il estime qu’il est évident aujourd’hui pour la Sécurité sociale de s’intéresser sérieusement à cette activité, qui lui permet de faire de grosses économies tout en assurant la couverture des patients, sachant que les maladies chroniques sont de plus en plus importantes en Algérie, telles que le diabète, le cancer . «Il ne faut surtout pas confondre entre soins, hospitalisation à domicile et gériatrie.

Une spécialité qui doit être développée au sein d e nos université et CHU», a-t-il ajouté. Par ailleurs, des ateliers d'éducation thérapeutique ont été également été animés par SFD paramédical. Sekkai Mustapha, éducateur thérapeutique algérien en diabétologie, a été élu membre du conseil d’administration de la SFD paramédical pour un mandat de trois ans. Il rejoint ainsi le groupe francophone du diabète et Ramadhan.