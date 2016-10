Grave déficit en vitamine D chez la population algérienne

Réagissez

Les participants au 12e Congrès des maladies des os et des articulations, organisé par la société algérienne de rhumatologie, qui s’est tenu la semaine dernière à Alger, ont recommandé la prise en charge précoce de ces pathologies, notamment les formes les plus sévères.

Ce congrès de trois jours, a expliqué son président, le Dr Tolba Abdellah, s’inscrit dans le cadre de la formation continue et l’actualisation des connaissances pour une meilleure prise en charge des patients avec les traitements disponibles. «Mais nous nous sommes heurtés au problème du non-remboursement de certains produits indispensables.

A défaut, des mesures de prévention pour certaines affections sont tout de même possibles, telles que l’exposition au soleil par rapport à l’ostéomalacie (le déficit en vitamine D qui constitue un drame en Algérie, un pays de soleil). Deux foyers caractérisés par ce déficit en vitamine D ont été identifiés en Algérie, il s’agit de M’sila et Ghardaïa.» Le Dr Tolba recommande ainsi le lancement d’une étude pour situer l’ampleur exact de ce drame. «Nous n’avons pas de chiffre exact sur ce problème d’hypovitaminose D qui est aujourd’hui réel.

C’est d’ailleurs ce qui favorise les fractures et entraîne des complications graves, dont des handicaps à vie», a-t-il indiqué, en faisant référence à l’ostéoporose, une maladie très fréquente chez les femmes, notamment après la ménopause. Le Dr Tolba recommande ainsi une bonne hygiène de vie, notamment une alimentation équilibrée, l’exposition au soleil et l’activité physique.

Et de signaler qu’il est impératif de prévenir les fractures surtout celle du col du fémur, dont la mortalité avoisine les 30% dans les premières années qui suivent la fracture. Les participants ont évoqué également d’autres affections inflammatoires, telles que la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose qui entraînent parfois des complications très graves, à l’instar des maladies cardio-vasculaires. Des traitements sont actuellement disponibles et très efficaces pour la prise en charge de ces pathologies.