Formation continue

La Ligue algérienne antirhumatisme (LAAR) organisera le 23 février au centre familial de Ben Aknoun, Alger, une journée de formation médicale continue pour les médecins généralistes, spécialistes des secteurs public et privé sur les actualités des affections rhumatologiques prévalentes : maladies systémiques, arthrose et ostéoporose. L’après-midi (portes ouvertes) sera dédiée aux patients atteints de rhumatisme. Les médecins intéressés doivent se rapprocher du secrétariat de la LAAR afin de prendre les dispositions nécessaires à leur accueil.

L’inscription est obligatoire et gratuite pour tous.

Pour confirmer votre inscription, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce bulletin dûment renseigné par fax au 021 38 41 21 ou par email : fadhila.cherdouh@yahoo.fr

Pr A. Ladjouze-Rezig, présidente de la LAAR