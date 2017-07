FDA veut réduire la nicotine dans les cigarettes

Réagissez

L’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) a annoncé son intention de réduire la nicotine dans les cigarettes à un niveau qui ne provoque pas d’accoutumance pour les fumeurs. La FDA (Food and Drug Administration) a aussi annoncé qu’elle reportait de plusieurs années l’entrée en vigueur de réglementations sur les cigares et cigarettes électroniques et l’obligation pour les fabricants de cigarettes électroniques d’obtenir son feu vert avant de commercialiser leurs produits. Les fabricants de cigares, de pipe à tabac et de narguilés devront se soumettre aux nouvelles règles d’ici 2021 et d’ici 2022 dans le cas des cigarettes électroniques. «La très grande partie des décès et des maladies attribuables au tabac résulte de l’accoutumance aux cigarettes, le seul produit de consommation légal qui tue la moitié de toutes les personnes qui fument pendant longtemps», a déclaré le Dr Scott Gottlieb, l’administrateur de la FDA. Selon lui, les mesures dévoilées vendredi font partie d’un plan plus étendu visant à décourager le public de fumer des cigarettes conventionnelles en faveur de produits contenant de la nicotine, mais moins nocifs, comme les cigarettes électroniques.