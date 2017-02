Réagissez

Une enquête de pharmacovigilance a été ouverte en septembre sur les médicaments contenant du docétaxel à la suite du décès de trois femmes soignées pour un cancer du sein, a annoncé l’Agence française de sécurité du médicament dans un communiqué repris par l’AFP.

Cette enquête est en cours de finalisation et sera présentée le 28 mars à un comité technique de l’agence qui ne recommande pas l’arrêt des médicaments contenant cette molécule, précise le communiqué. «Aucune recommandation n’est formulée à cette date en l’absence d’éléments complémentaires d’investigation permettant d’évaluer le rapport bénéfice/risque dans le cadre du traitement du cancer du sein», écrit l’ANSM dans un courrier adressé aux professionnels de la santé, révèle Le Figaro.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé souligne toutefois qu’une autre molécule, le paclitaxel, «peut constituer une alternative dans certaines situations». Deux autres décès de patientes ont été signalés depuis l’ouverture de l’enquête, précise l’agence. «Les analyses déjà menées ont montré qu’il n’y aurait pas de problématique qui serait liée au fait que le générique serait différent du princeps (médicament initialement commercialisé sous une marque), dans sa concentration ou autre chose. Il n’y a pas de différence, il est tout à fait dans les normes», a-t-on indiqué. Six femmes traitées par docétaxel ont été victimes d’«entérocolites — inflammation simultanée des muqueuses de l’intestin grêle et du côlon —, et cinq s’entre elles sont décédées», précise l’ANSM.

Les six cas concernaient des femmes âgées de 46 à 73 ans atteintes d’un cancer du sein, précise-t-elle. Le docétaxel est autorisé dans le traitement des cancers du sein, du poumon, de la prostate, du cancer gastrique et des voies aéro-digestives supérieures, indique l’agence. Le produit en question est bien utilisé chez les patients algériennes atteintes de cancer du sein. Interrogé sur les risques de toxicité, le Pr Kamel Bouzid, chef de service d’oncologie au CPMC et président de la société algérienne d’oncologie, affirme que ce médicament a déjà posé problème il y a quelques années.

«Deux alertes ont été déjà faites en 2013 et en 2015. Il s’agissait du princeps qui présentait des effets secondaires importants tels que l’aplasie et les diarrhées. Le produit a été suspendu quelques mois et le fabricant a porté des changements dans la formule et depuis nous n’avons pas de problème. Nous avons également le générique docétaxel et les effets secondaires sont inévitables, mais nous n’avons enregistré aucun décès puisque ce n’est pas le même générique utilisé en France. Avec ce type de médicament, nous sommes vigilants. La patiente est systématiquement revue dans les quatre jours après l’injection», a affirmé le Pr Bouzid tout en rassurant que dans le cas où ce médicament est retiré, les patientes seront traitées avec le paclitaxel. En attendant, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière tarde à réagir à un problème de santé publique, ne serait-ce que pour rassurer des milliers de patientes traitées avec ce médicament.