Le transport médicalisé d’urgence et de réanimation fixé pour la catégorie A, disponible avec un nombre réduit d’ambulances dans les grands centres hospitaliers publics, se développe également dans le privé.

Un nouvel opérateur, EMC Assistance Algérie, premier en son genre en termes d’assistance médicale d’urgence, doté de deux ambulances, vient renforcer un secteur jusque-là dépourvu de tout moyen. Un mini-hôpital ambulant, qui permet à des patients de bénéficier de soins intensifs pendant leur transport, que ce soit d’un hôpital vers un autre hôpital, pour des soins spécialisés, ou du domicile vers un centre hospitalier ou une clinique. Un moyen de permettre à des patients de surmonter une attaque ou de maintenir simplement un soin en attendant d’être hospitalisé. «Il s’agit en fait d’une unité mobile de réanimation assurée par une équipe de médecins anesthésistes, réanimateurs et infirmiers anesthésistes.

Nous pouvons garantir des soins intensifs dans nos unités mobiles de soins d’urgence et de réanimation. Nos unités disposent d’un matériel médical de qualité répondant aux normes internationales.

Outre l’autonomie en oxygène assurée durant 10 heures, nos équipements ultramodernes permettent d’assurer la surveillance de toutes les fonctions vitales pendant le transport : monitor multiparamétrique, prise programmée de la tension artérielle, surveillance de la fonction cardiaque, peacemaker externe, seringues électriques à débit constant, aspirateur, défibrillateur,le moyens de contention, attelles à dépression pour immobilisation du rachis, frigo, bac à dépression et médicaments. Tout pour assurer une urgence», explique le Dr Nesserdine Dekkiche, directeur médical de EMC Assistance Algérie, agréé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en 2013. Et de préciser : «Nous pouvons garantir des soins intensifs au sein de nos unités mobiles de soins d’urgence et de réanimation, avec des équipes aux qualifications nécessaires pour le transport des urgences pré et post-hospitalières. Il s’agit d’un transport par ambulances adaptées aux besoins de chaque patient, avec un accompagnement spécifique à la pathologie.»

EMC Assistance Algérie est née du rapprochement, selon le Dr Dekkiche, de spécialistes dans le domaine de l’assistance médicale internationale et d’entrepreneurs algériens dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques. Il s’adresse aussi à des groupes privés et publics nationaux ou internationaux. Ainsi, au centre de coordination d’Alger, un chargé de mission répond 24/24h et 7/7j à tous les appels pour l’organisation d’une meilleure prise en charge, au 0560 204 000.