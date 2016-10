Réagissez

La douleur post-opératoire est responsable de 38% des admissions et des réadmissions non planifiées à l’hôpital, à la suite d’une chirurgie ambulatoire.

«80% des patients qui subissent une chirurgie souffrent de douleurs post-opératoires, la douleur devient chronique chez 10 à 50% d’entre eux», ont expliqué les spécialistes lors d’un symposium organisé hier par les laboratoires Pfizer en marge du 11e congrès de la Société algérienne de l’évaluation et de traitement de la douleur (SAETD) dans la cadre du programme de Formation médicale continue de la prise en charge de la douleur, et particulièrement la douleur post-opératoire.

Pour les spécialistes, la douleur, quelle que soit son intensité, doit être prise en charge et les moyens thérapeutiques sont aujourd’hui disponibles dans les différentes formes et soulagent de manière significative ces douleurs, tout en rappelant que la prise en charge de la douleur était basée jusque-là sur les morphiniques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), paracétamol et anesthésiques locaux, mais non sans effets sur la qualité de vie des patients, lesquels sont exposés à des répercussions psychomotrices, vertiges, perturbations de la fonction gastro-intestinale, risque d’hémorragie, etc. «Ainsi, de nouvelles alternatives sont aujourd’hui utilisées et avec moins d’effets secondaires. Leur efficacité est prouvée, telles que le Parecoxib», ont-ils souligné, et de préciser que cette nouvelle molécule peut réduire de 28% l’utilisation d’un morphinique dans le cas de la prise en charge de la douleur post-opératoire, suite à une prothèse du genou par exemple.

Le Dr Salti, chef de l’Unité de la douleur et de l’anesthésie loco-régionale - hôpital militaire Zayed - Abu Dhabi - Emirats arabes unis, a signalé que «de nouvelles alternatives thérapeutiques utilisées ailleurs dans le monde depuis plusieurs années ont montré leur efficacité dans la prise en charge de la douleur post-opératoire et avec moins d’effets secondaires». Il a expliqué que «ces dernières, telles que le Parecoxib, ont un impact considérable par rapport à l’utilisation des morphiniques».