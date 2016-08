Des prêches dans les mosquées pour sensibiliser les Algériens

Réagissez

Faire la promotion de la santé, propager la culture et la sécurité sanitaires sont des actions qui figurent désormais parmi les activités des imams dans leur travail de proximité dans les mosquées.

Les prêches du vendredi seront régulièrement consacrés à la sensibilisation aux questions d’ordre médical. Sensibiliser pour le don d’organes est l’une des actions pour laquelle d’énormes efforts doivent être consentis par les guides religieux face à une population encore non convaincue pour cet acte, notamment lorsqu’il s’agit de prélèvement sur des donneurs en mort encéphalique. Inculquer cette culture du don reconnue et approuvée par la religion constitue une des missions des imams.

Tel est le principe retenu dans les objectifs de la convention-cadre de partenariat signée, jeudi, entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Un programme d’actions dans divers domaines, notamment la promotion du don de sang, don d’organes, de tissus et de cellules humaines, la protection maternelle et infantile, la prévention contre les maladies, l'éthique médicale et l'humanisation et la protection de la santé des pèlerins en saison de hadj et de omra.

Les deux parties sont tenues, d’une part, pour le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs de fournir, entre autres, les contenus documentaires religieux nécessaires à l’élaboration des divers supports de sensibilisation et de prise de conscience, veiller à propager la culture médicale par le biais du Centre culturel islamique, dédier les espaces de communication disponibles du ministère, tels que la télévision, la Radio nationale et les radios locales, ainsi que le site web, revues périodiques afin de garantir une plus grande diffusion de la culture médico-sanitaire et organiser des sessions de formation au profit des imams et mourchidate et leur habilitation dans le domaine ; d’autre part, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s’engage à fournir les moyens et supports pour la sensibilisation, apporter la documentation médicale requise pour l’élaboration des divers supports de prise de conscience et de sensibilisation et désigner des spécialistes aussi bien pour l’encadrement des sessions de formation et des rencontres scientifiques que pour l’animation des espaces d’information qu’organise le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Les deux parties œuvreront, par ailleurs, à la conjugaison des efforts en matière d’organisation du pèlerinage et de omra.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, une commission, chargée de la supervision et du suivi de ce programme sera présidée par les secrétaires généraux des deux secteurs et composée de représentants de l’administration centrale des deux ministères, des instances compétentes et des établissements en relevant. Cette première initiative qui concerne globalement la santé publique pourrait connaître un véritable succès, puisque les mosquées ont joué un rôle important dans la sensibilisation pour le don de sang durant des années, notamment lors du mois de Ramadhan, où les lieux sacrées sont fortement fréquentés, dans le cadre d’une collaboration entre le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, l’Agence du sang, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et la Fédération algérienne des donneurs de sang.