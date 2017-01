Réagissez

Quinze patients insuffisants rénaux de la wilaya de Ghardaïa ont été opérés avec succès et disposent désormais de fistules artério-veineuses (FAV) devant faciliter leurs séances de dialyse, dans le cadre d’un jumelage inter-hôpitaux, selon une source proche de la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH). Une équipe médicale spécialisée de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Bir Mourad Raïs (Alger), avec l’appui de praticiens et paramédicaux de l’hôpital Dr Brahim Tirichine de Ghardaïa, a effectué, durant ces trois derniers jours, des interventions sur des patients souffrant d’insuffisance rénale de Metlili, d’El Menea et de Ghardaïa, choisis au préalable, a affirmé le directeur du secteur. Ces actes médicaux spécialisés «coûteux» ont été dispensés «gracieusement» au titre du jumelage inter-hôpitaux et permettent aux patients insuffisants rénaux de bénéficier d’une confection de la fistule artério-veineuse leur permettant d’être reliés aisément au générateur de dialyse et contribue à la filtration du sang sans risque, a précisé Ameur Benaissa. «J’ai souffert avec le cathéter, j’avais toujours des fièvres et une sensation de fatigue généralisée, mais avec cette initiative, je retrouve mes forces et le sourire», s’est félicité un des patients opérés. L’occasion du déplacement de l’équipe médicale du EHS de Bir Mourad Raïs a permis, outre des consultations spécialisées au profit des patients de la wilaya, une prise en charge efficiente et de renforcer la capacité des praticiens locaux dans la pose des fistules, a fait savoir M. Benaïssa.

La fistule artério-veineuse est un élément fondamental d’une dialyse, désigne une connexion d’une manière chirurgicale entre l’artère et la veine du patient insuffisant rénal, permet au patient d’être relié au générateur de dialyse et contribue à la filtration et l’épuration du sang aisément avec un bon débit, a expliqué le Dr Farid Taib, néphrologue à Ghardaïa. Cette mission médicale, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de jumelage signées en février 2016 à Alger entre des établissements hospitaliers des régions du Sud, des Hauts- Plateaux, et les CHU du Nord, a permis de pallier le déficit en spécialistes dans les hôpitaux de la région et d’assurer également une formation continue des praticiens, à travers des journées de formation dans les différents établissements, a-t-on précisé.