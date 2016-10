Réagissez

Une équipe de spécialistes en chirurgie orthopédique de différentes nationalités a opéré, vendredi à l’hôpital Abdelkader Boukhroufa de Ben Aknoun, des enfants atteints de paralysie des membres supérieurs.

Ces opérations sont extrêmement délicates et exigent une grande maîtrise scientifique et technique, a indiqué le Pr Bessam Hassan, spécialiste en neurochirurgie et orthopédie des Etats-Unis, qui a effectué deux greffes du muscle de l’épaule à deux filles âgées de 8 mois et 10 ans, atteintes de paralysie à la naissance.

Cette opération, première du genre en Algérie, vise à retrouver progressivement l’usage des membres supérieurs paralysés, a déclaré le Pr Abderrahmane Benbouzid, chef de service orthopédie à l’hôpital de Ben Aknoun, qui souhaite que cette spécialité se développe, notamment chez les jeunes médecins, pour prendre en charge les enfants atteints de paralysie à la naissance pour obésité. Une équipe médicale étrangère de France et d’Egypte a effectué des opérations chirurgicales de paralysie obstétricale du plexus brachial à des enfants venus de plusieurs régions du pays. Par ailleurs, lors du symposium panarabe sur la paralysie obstétricale du plexus brachial, qui se déroule depuis les 22 et 23 octobre, les spécialistes ont présenté les derniers développements enregistrés dans ce domaine, pour permettre aux médecins algériens de tirer profit de cette technique et améliorer la prise en charge des enfants paralysés. «Ce symposium est l’aboutissement de dix années de partenariat avec les équipes chirurgicales étrangères. La rencontre est animée exclusivement en anglais.

Un défi que nous avons relevé et l’exemple doit être suivi. Nous sommes obligés de nous familiariser avec l’usage de cette langue utilisée partout dans le monde», a souligné le Pr Benbouzid. Pour rappel, depuis 2005, l’hôpital de Ben Aknoun a effectué des centaines d’interventions chirurgicales de paralysie obstétricale du plexus brachial dans le cadre de la coopération et de l’échange d’expertise avec plusieurs équipes étrangères. Cette opération a permis de réduire le transfert de malades à l’étranger. Chaque année, une naissance sur 1000 est atteinte de ce genre de paralysie.