Des besoins de plus en plus importants

A l’instar des autres pays maghrébins, l’Algérie célèbre la Journée maghrébine du don de sang sous le slogan «Le courage vient du partage, donner son sang pour sauver des vies».

Cette 13e édition a pour objectif de rendre hommage à tous les donneurs de sang bénévoles et sensibiliser davantage l’opinion publique quant à l’importance du don de sang afin de forger cette culture au sein de la société pour garantir un approvisionnement suffisant, durable en produits sanguins sécurisés. La mobilisation durant la précédente Journée maghrébine du don de sang (2017) a permis de collecter 10 039 poches.

Pour la même année et à travers les 224 structures de transfusion sanguine réparties sur l’ensemble du territoire national, un total de 593 613 poches de sang ont été collectées, soit une évolution de 6,57% par rapport à 2016. Dans ce contexte, l'Agence nationale du sang et l’EPIC Jardin botanique du Hamma ont convenu d'un partenariat durable à la faveur de la signature, jeudi dernier, au siège de l’Agence, d'une convention de partenariat.

Cette convention «permettra de coordonner les efforts dans le cadre de la promotion et de la collecte du don de sang auprès du personnel et des visiteurs du jardin botanique du Hamma».

L’Agence avec les directions de la santé et de la population à travers les structures de transfusion sanguine et en partenariat avec la Fédération algérienne des donneurs de sang, le mouvement associatif ainsi que d’autres partenaires (ministères des Affaires religieuses et des Wakfs, de l’Education nationale, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, DGSN, opérateurs téléphoniques) a organisé différentes manifestations, journées portes ouvertes de sensibilisation, collecte de sang, cérémonie honorifique aux donneurs, conférence de presse et activités artistiques.

Créée en 1995, l’Agence nationale du sang, sous tutelle du ministère de la Santé, a pour principale mission d’assurer un approvisionnement sûr, suffisant et durable en produits sanguins afin de satisfaire les besoins nationaux en sang, dont la demande aujourd’hui est sans cesse grandissante en raison de l’allongement de l’espérance de vie et des innovations dans la qualité des soins.

Les résultats des différentes collectes fixes et mobiles n’ont cessé de croître grâce, d’une part, à la mobilisation des donneurs bénévoles conscients de la nécessité absolue de sauver des vies et, d’autre part, au travail de proximité effectué par le personnel de la transfusion sanguine. L’enjeu aujourd’hui est de remporter la bataille de l’autosuffisance nationale et de garantir la pérennité du don de sang en Algérie par l’implication active de toute la société civile.