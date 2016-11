Dépistage et sensibilisation pour prévenir les complications

Réagissez

Le 19e stop de la clinique mobile Changing Diabetes a pris ses quartiers à Constantine depuis le 14 novembre, Journée mondiale de lutte contre le diabète.

Pendant dix jours, cette initiative, organisée conjointement par la Direction de la santé (DSP) et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk Algérie, sous l’égide du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, prendra effet via plusieurs activités liées au dépistage du diabète, prise en charge, sensibilisation et moyens de prévention.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de santé 2015-2019, relatif aux maladies non transmissibles, que la clinique mobile sillonne le territoire algérien depuis son inauguration en novembre 2011 à Blida, dans l’objectif de dépister le diabète chez les sujets âgés de plus de 35 ans. C’est au niveau de l’esplanade de l’université islamique Emir Abdelkader que le village, clinique et chapiteau, s’est installé à Constantine. Les équipements et l’ensemble de la logistique sont fournis par le laboratoire Novo Nordisk. Le personnel médical et paramédical est délégué par la DSP. «La clinique effectue des haltes selon un programme établi par le ministère de tutelle», nous ont précisé les représentants du laboratoire présents sur place.

Le principe de cette entreprise s’appuie sur quelques critères, dont l’état de santé et l’âge. La personne intéressée par un dépistage doit être non diabétique connue, âgée de 35 ans et plus et acceptant de se soumettre volontairement à une évaluation clinique. Cette dernière se traduit par une mesure de la pression artérielle, du poids, de la taille, du tour de taille, de la glycémie HbA1c. Rappelons que l’HbA1c consiste à mesurer les taux moyen de glucose sanguin sur une période de 10 semaines et peut être utilisée pour diagnostiquer le diabète et identifier les personnes à risque à n’importe quel moment de la journée. Depuis le lancement de la clinique mobile Changing Diabetes en Algérie, plus de 35 000 personnes en ont bénéficié.

A Constantine, il y a foule devant les pavillons destinés aux diagnostics et examens biologiques. Les différentes unités opérationnelles de 9h à 17h ne désemplissent pas, avons-nous constaté de visu. Des femmes et des hommes ont saisi cette opportunité, loin des incommodités des services hospitaliers, pour subir un dépistage qui leur permettra de bénéficier d’examens de santé gratuits visant à dépister les principales complications associées à cette pathologie. Des activités de sensibilisation et d’éducation sont parallèlement organisées.

Changing Diabetes est l’engagement mondial de Novo Nordisk pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables qui vivent avec cette maladie dans le monde, et ceux qui risquent de la développer. Il s’agit d’une plate-forme de programmes destinés à améliorer la prévention, la détection précoce du diabète, ainsi que la prise en charge des sujets atteints.