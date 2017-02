Débat sur les nouvelles tendances en pharmacie

Réagissez

Le Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie ouvre ces portes pour la 11e édition, mercredi prochain, à la Safex, et ce, jusqu’au 18 février.

Ce Salon, orienté spécialement vers les professionnels, verra la participation de plus de 110 exposants, dont des producteurs nationaux et des multinationales, et entre 4000 à 5000 visiteurs. Placé sous le thème «Nouvelles tendances en pharmacie», le Siphal a la particularité de se distinguer des autres Salons par son riche programme en activités scientifiques. Celles-ci répondront aux besoins des pharmaciens, selon le directeur du Siphal, Yacine Louber, à savoir les aspects liés aux nouvelles technologies, la formation et la recherche.

Des thèmes d’actualité portant, entre autres, sur l’innovation, seront débattus lors de ces journées et l’invité d’honneur du Siphal sera l’ancien vice-président du laboratoire américain Pfizer, Sidi Saïd Mohand. Une table ronde le réunira avec le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens, Dr Benbahmed Lotfi, et le directeur général des laboratoires Merinal, Nabil Mellah, pour débatte justement des médicaments innovants et leur incidence socioéconomique. «Notre but à travers cette rencontre internationale est de permettre aux professionnels d’échanger les idées, de renforcer leurs connaissances scientifiques et les relations commerciales.

Justement, nous voulons faire de cet événement un espace d’échange et le point de convergence de tous les acteurs de la pharmacie», a précisé M. Louber. Le pharmacien est aujourd’hui un acteur actif, souligne M. Louber, «il doit être replacé dans son rôle initial pour justement montrer que ce n’est pas un commerçant ou un vendeur de médicaments». Soutenu par l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (unop), le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), la Société algérienne de pharmacie (SAP) et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, ce Salon verra également la participation et l’animation de différents acteurs de nombreuses conférences, qui porteront sur, entre autres, la loi sanitaire, la place du morphinique en officine, les morphiniques en milieu hospitalier et le rôle du pharmacien sur le plan cancer. Le Siphal apporte chaque année dans son programme des innovations. Il s’agit pour cette 11e édition d’une conférence coaching, qui sera adaptée au pharmacien.

Elle sera aimée par un spécialiste et consiste à apprendre au pharmacien la maîtrise de soi, l’humanisation et le reste est à découvrir. Par ailleurs, en marge de l’exposition, les organisateurs annoncent le lancement du premier dictionnaire algérien du médicament. «Un ouvrage de référence, où sont répertoriés tous les médicaments de la nomenclature algérienne disposant de la décision d’enregistrement», signale M. Louber, et de préciser que cet ouvrage sera édité en octobre 2017. «Il s’agit d’un dictionnaire format papier, qui est destiné aux praticiens et pharmaciens algériens, sachant que le Vidal français n’est valable pour nous que parce que nous n’avons pas la même nomenclature, surtout avec le nombre de médicaments génériques disponibles sur le marché», a-t-il ajouté.