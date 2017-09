Communiqué du laboratoire Merck

Réagissez

Pour répondre à la demande émanant des autorités de santé de certains pays, dont la France, d’avoir des spécifications de teneur en lévothyroxine plus étroites pour le traitement de l’hypothyroïdie, Merck KGaA a été amené à développer une nouvelle formule de Lévothyrox (lévothyroxine sodique) afin de respecter ces nouvelles spécifications.

Ces dernières, de teneur en lévothyroxine plus étroite, donneront une stabilité de la substance active augmentée dans le temps (allant de 95,0 à 105,0% pendant toute la durée de conservation du produit) et permettront aux patients de recevoir la dose la plus précise nécessaire au traitement de leur dysfonctionnement thyroïdien. Les changements de formule n’affectent ni l’efficacité ni le profil de sécurité du Lévothyrox® et sa substance active reste identique.

Actuellement, la nouvelle formule du Lévothyrox n’est pas disponible en Algérie.

La mise sur le marché de la nouvelle formule en Algérie ne se fera qu’après concertation, évaluation et approbation des autorités de santé algériennes et conformément à la réglementation en vigueur.

Nous prenons très au sérieux les inquiétudes des patients, ainsi que la pétition en France concernant la nouvelle formule du Lévothyrox. Nous collaborons de manière très étroite avec les autorités de santé françaises, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), afin de monitorer toutes les notifications de pharmacovigilance. Tous les effets secondaires notifiés sont soigneusement évalués. En France, le passage de l’ancienne formule vers la nouvelle s’est fait sans problèmes pour la majorité des trois millions de patients traités par le Lévothyrox. Merck KGaA recommande aux patients en France de ne pas arrêter leur traitement avec la nouvelle formule de Lévothyrox sans avis médical et de consulter leur médecin traitant en cas de symptômes ressentis.

Chez Merck, le patient est notre priorité et nous travaillons de manière rapprochée avec les professionnels de santé, les autorités réglementaires et les associations de patients durant la période de transition à la nouvelle formule du Lévothyrox.