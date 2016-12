Communiqué de presse après le retrait du Pentavalent reprise de la vaccination

Réagissez

En référence aux recommandations, en date du 15 octobre 2016, du comité national d’experts de la vaccination relatives au recours à un autre fournisseur du vaccin pentavalent, recommandations prises en vertu du principe de précaution dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire, la consultation effectuée par l’Institut Pasteur d’Algérie s’est avérée infructueuse.

Le comité national d’experts de la vaccination, réuni dans les délais impartis, le 13 décembre 2016,



- Après avoir pris en considération le résultat infructueux de la consultation suscitée et évalué la situation qui en découle,

- Compte tenu de sa recommandation de procéder au rattrapage du vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hemophilus influenzae et l’hépatite virale B avant la fin du mois décembre 2016, délai qui, à titre de rappel, n’affecte ni la réponse immunitaire ni la protection d’enfants éligibles à cette vaccination

- Soucieux de consolider les résultats acquis en termes de couverture vaccinale et d’adhésion de la population à la vaccination et considérant que tout refus ou abandon de la vaccination constitue un risque important de résurgence de maladies mortelles évitables,

a formulé les recommandations suivantes :



1. Le nouveau calendrier vaccinal est, à titre de rappel, maintenu dès lors que les événements graves observés n’ont aucun rapport avec la nature de ce calendrier

2. La reprise de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hemophilus influenzae b et l’hépatite virale B (DTC-Hib–HVB) devra se faire en procédant au remplacement du vaccin DTC-Hib–HVB dit pentavalent, retiré par principe de précaution, par le vaccin tétravalent (DTC-Hib) associé au vaccin monovalent HVB.

3. L’organisation des séances de rattrapage des enfants par le vaccin tétravalent (DTC-Hib) associé au vaccin monovalent HVB devra se faire de manière organisée et graduelle.



Le MSPRH, qui rappelle que ces mesures revêtent un caractère temporel dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire, a engagé toutes les mesures pour que la reprise de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hémophilus influenzae b et l’hépatite virale B (DTC-Hib–HVB) soit effectuée à partir du 20 décembre 2016.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière tient à rappeler que les vaccins du calendrier national de vaccination sont préqualifiés par l’Organisation mondiale de la santé et obéissent aux critères d’efficacité et d’innocuité

Le MSPRH rappelle que la vaccination demeure une priorité de santé publique et que le programme élargi de vaccination, du fait de l’adhésion de la population et des professionnels de santé, a permis d’éliminer et/ou d’éradiquer la plupart des maladies transmissibles prévalentes mortelles de l’enfant.