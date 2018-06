Réagissez

Des scientifiques chinois ont découvert une méthode permettant d’améliorer les propriétés antibactériennes du matériel biomédical en titane utilisé sous forme d’implants dentaires et orthopédiques, ont rapporté hier des médias locaux.

Le titane est l’un des matériaux les plus largement utilisés pour les implants médicaux, car il possède une bio-compatibilité et une résistance excellentes. Cependant, le titane et le matériel fabriqué à partir de titane possèdent une faible capacité antibactérienne, ce qui occasionne un risque d’infection bactérienne après l’implantation.

Des méthodes telles que l’application de revêtements antibactériens et l’éclairage UV ont été utilisées pour tuer les bactéries auparavant. Des chercheurs de l’Institut de Nanoénergie et des Nanosystèmes de Pékin, de l’Académie des sciences de Chine, de l’Institut des technologies avancées de Shenzhen, ainsi que de l’Université municipale de Hong Kong ont développé une méthode permettant d’améliorer les propriétés antibactériennes du titane biomédical.

Le titane possède une forte capacité à tuer les bactéries environnantes après qu’un courant électrique externe est appliqué. Suite à la décharge, la bio-compatibilité de ce matériel reste inchangée. Cette recherche a été publiée par le journal Nature Communications le 24 mai. Cette recherche permet d’utiliser l’électricité pour améliorer les biomatériaux en complément aux autres mesures antibactériennes.