Le lancement du dépistage précoce du cancer colorectal initié par le comité national dans le cadre du plan cancer, dans la wilaya de Béjaïa est prévu pour janvier 2017.

Cette étude pilote préconise la mise en place d’un programme de dépistage organisé. Une équipe multidisciplinaire, constituée de médecins généralistes, gastroentérologues, économistes de la santé, qualiticiens, informaticiens, épidémiologistes, s’attelle depuis quelques mois à mettre en place la stratégie pour la détection précoce du cancer et comptabiliser par données informatisées. L’étude sera menée en collaboration avec la faculté de médecine, l’université de Béjaïa, la direction de santé de la wilaya et ciblera donc une population âgée entre 50 à 74 ans, soit 10% de la population de Béjaïa et s’étalera sur 36 mois.

Ce dépistage de masse est destiné à une population à risque moyen avec des critères d’inclusion. Un travail qui consiste à mettre en place le réseau qui sera chargé de mener l’étude à terme. «Il est question donc d’associer les polycliniques avec les médecins généralistes, très impliqués pour la réalisation de cette étude», souligne le Dr Mazouzi Chahira, oncologue et membre actif de l’équipe qui estime que la réussite de ce projet dépendra du degré de participation de la population mais aussi de la mobilisation de la population. «Si on arrive à avoir un taux de participation de 100%, le taux de mortalité diminuera de 40% et notre objectif est d’atteindre le maximum de personnes», a-t-elle indiqué, avant de préciser qu’une campagne de sensibilisation à travers Radio Soummam a déjà commencé. «Nous sommes à notre troisième émission», a-t-elle ajouté.«Ce projet que nous souhaitons mener à terme nécessite une opération de sensibilisation, de mobilisation de tous pour expliquer les objectifs recherchés et c’est ce que nous sommes en train de faire», a-t-elle encore précisé.

Pour le Dr Belloul Myriem, gastroentérologue à l’hôpital de Béjaïa, engagée ainsi que toute son équipe encouragée par le chef de service, le Pr Bouali, explique que cette opération pilote est très importante vu le nombre de cas de cancer colorectal enregistrés chaque année. «Nous avons d’ailleurs mis en place un registre de cancer de la wilaya de Béjaïa en 2014 avec l’aide de l’épidémiologue, le Pr Hamedi Cherif du Chu de Sétif. Ce qui nous permettra d’avoir une base de données», a-t-elle signalé, avant de préciser que l’opération ciblera dans un premier temps une ou deux daïras et puis l’élargir à toute la wilaya constituée de 19 daïras et 52 communes. Le dépistage consistera donc, explique Dr Belloul, à effectuer un test immunologique sur des selles des patients et une fois les résultats établis, et selon ces mêmes résultats, des examens d’exploration sont donc prévus. Pour ce faire, un matériel spécifique est nécessaire, dont la chromo endoscopie et le matériel pour la résection en cas de polypes.

«Ce dépistage précoce permettra donc une réduction de 75% d’apparition d’un cancer. Ce qui est très important en termes de coûts de prise en charge et de santé publique», a-t-elle encore précisé, tout en souhaitant l’élargissement de cette campagne à l’échelle nationale et renouvelée chaque deux ans.