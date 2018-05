Campagne de dépistage du diabète

Réagissez

Sous le patronage de l’APC de Birtouta (wilaya de Blida), le Rotary Club Alger-Est a organisé, les 8 et 9 mai 2018, des journées de dépistage du diabète au niveau du chef-lieu de la commune. Coïncidant avec la commémoration des tragiques événements du 8 Mai 1945 et à l’approche du mois sacré de Ramadhan, les membres du club et des bénévoles se sont impliqués dans cette action, et ce, en présence du wali délégué de Birtouta et du président de l’APC, accompagnés de leurs staffs respectifs. L’action s’est déroulée sur la place publique attenante au siège de la commune, dans un climat convivial et chaleureux.

Elle aura permis d’effectuer quelque 400 prélèvements et mesures de glycémie auprès des habitants de la commune et de déceler une vingtaine de cas de diabète méconnus, lesquels cas ont été orientés et conseillés pour la prise en charge de leur affection nouvellement découverte. Des conseils thérapeutiques et diététiques ont également été prodigués aux diabétiques avérés qui sont venus s’enquérir de l’état de leur glycémie (taux de sucre dans le sang). Cette initiative du Rotary Club Alger-Est a impliqué une vingtaine de personnes, entre médecins infirmiers et autres bénévoles, qui se sont relayés durant ces deux jours.

Elle doit sa réussite, non seulement au patronage de l’APC de Birtouta, mais également à l’apport et au soutien de sponsors algériens, sans lesquels l’action n’aurait pas pu se faire. Après un bref exposé sur les buts et l’idéal du Rotary par les membres au wali délegué, ce dernier a remercié les représentants du Rotary Club Alger-Est pour leur dévouement aux nobles causes.