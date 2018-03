L’épidémie de rougeole risque de toucher toutes les régions du pays

Augmentation rapide du nombre de cas

Réagissez

Le dernier bilan du ministère fait état de 6...

Le dernier bilan du ministère fait état de 6 décès et 3075 cas identifiés dans au moins 13 wilayas

Au moment où les responsables du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière parlent de stabilisation de l’épidémie de la rougeole dans les wilaya du Sud (El Oued, Ouargla et Illizi), qui ont enregistré le plus important nombre de malades, avec 1047 cas à El Oued, 800 à Ouargla et 146 à Illizi, suivis de Tamanrasset 73 cas, Biskra 68 et Tébessa 66, de nouveaux cas suspects viennent d’être signalés dans les wilayas de Blida et de Jijel.

Une vingtaine de cas suspects de rougeole ont été signalés à Blida et les concernés se trouvent actuellement sous contrôle médical, a annoncé jeudi, le directeur de la santé de la wilaya, Mohamed Djemai, selon l’APS. Le responsable a cité, parmi les cas suspectés, celui d’une mère et de sa fille, qui ont développé les symptômes de cette maladie depuis près d’une semaine, et qui se «trouvent actuellement en isolation», dans l’attente des résultats de leurs analyses envoyées à l’Institut Pasteur d’Alger, a-t-il informé. «Ces deux malades, issues d’une famille nomade se trouvant à Beni Tamou, n’ont pas été vaccinées contre la rougeole», a-t-il ajouté. En prévision d’éventuels autres cas similaires, M. Djemai a annoncé la mise en place de cellules au niveau des hôpitaux et des cliniques, avec l’équipement de salles spéciales. Il a, également, signalé un afflux notable de citoyens, au niveau des établissements de santé, pour faire vacciner leurs enfants contre cette maladie, rassurant, à ce propos, quant à la «disponibilité du vaccin en quantités suffisantes». «Par ailleurs, 21 cas suspectés de rougeole ont été signalés à Jijel», a indiqué hier le chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population, Bilal Daas. Le même responsable a déclaré que la DSP a pris «toutes les dispositions nécessaires pour ce genre de situation». Les enquêtes épidémiologiques ont été effectuées et les analyses de sang des personnes signalées suspectes ont été transmises à l’Institut Pasteur d’Alger pour infirmer ou confirmer, a-t-il dit, soulignant «qu’ il n’ y a pas eu de cas d’hospitalisation à ce jour», selon l’APS. M. Daas a rappelé, par ailleurs, que la DSP a ouvert 42 centres au niveau des établissements publics de santé de proximité (EPSP) dans l’ensemble des communes de la wilaya pour assurer l’opération de vaccination, démarrée le 21 décembre de l’année dernière, contre la rougeole et la rubéole, mobilisant également 53 médecins, 21 psychologues et 54 paramédicaux. La même source a aussi lancé un appel aux parents d’élèves pour qu’ils se rapprochent des établissements publics de santé de proximité (EPSP) en vue de vacciner leurs enfants scolarisés contre la rougeole durant cette période de vacances scolaires. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a ciblé 110 583 élèves de 6 à 14 ans dans la wilaya de Jijel, lors d’une opération lancée le 21 décembre de l’année écoulée jusqu’au 7 janvier dernier et qui ensuite a été prolongée. A noter que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a engagé les ripostes en lançant des campagnes de vaccination dans toutes les wilayas où des cas ont été enregistrés. «Quatre missions ont été dépêchées dans les wilayas du Sud, où 112 000 personnes à El Oued et 70 000 autres à Ouargla ont été vaccinées», a déclaré le Dr Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Et de signaler que des veilles sanitaires sont mises en place dans toutes les wilayas pour renforcer la surveillance et le suivi avant de recommander aux parents d’isoler les enfants atteints des autres membres de la famille. Le dernier bilan du ministère fait état de 6 décès et 3075 cas identifiés dans au moins 13 wilayas. Une flambée de cas qui s’explique, selon le directeur de la prévention, par la faible couverture vaccinale contre la rougeole. Il rappelle que la campagne de vaccination de mars 2017 a été un échec, suite à la réticence des parents face à la vaccination. «Seulement 45% des enfants ont été vaccinés lors de cette campagne, qui n’a pas atteint l’objectif fixé, celui d’assurer une couverture de 95% de la population en milieu scolaire. Une campagne qui avait pour objectif d’éviter la contagion chez la population scolaire où le virus circule, favorisant la contamination. C’est justement lorsqu’il y a une faible couverture vaccinale que la contamination flambe», a-t-il noté, tout en souhaitant voir les parents dont les enfants n’ont pas été vaccinés les faire bénéficier de ce vaccin disponible dans toutes les structures de santé publique. L’apparition de nouveaux cas dans les différentes wilayas inquiète de plus en plus la population. Une épidémie qui risque de toucher toutes les régions du pays.

Par ailleurs, la France enregistre une augmentation rapide du nombre de cas depuis le début de l’année, ce qui fait craindre une nouvelle épidémie importante sur l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, Santé publique France publie un point de situation et rappelle que la vaccination est le seul moyen de se protéger contre la rougeole. «Après avoir diminué entre 2012 et 2016, le nombre de cas de rougeole augmente de manière importante depuis novembre 2017. Cette situation est la conséquence d’une couverture vaccinale insuffisante chez les nourrissons (79% avec deux doses de vaccin au lieu des 95% nécessaires), les enfants et les jeunes adultes. La très nette augmentation du nombre de cas depuis novembre 2017 en Nouvelle-Aquitaine se prolonge en 2018, avec la survenue de plusieurs foyers épidémiques dans cette région ainsi que dans d’autres régions françaises», lit-on sur le site de Santé publique France.

Djamila Kourta