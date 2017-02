Aucun centre anticancer n’est prévu !

Réagissez

Aucun projet de réalisation d’un CAC à Mascara n’a été envisagé», nous a répondu, jeudi, Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, lors de sa visite à Mascara. A la place d’un CAC, les pouvoirs publics vont renforcer la capacité d’accueil du centre anticancer de l’hôpital Dr Khaled de Mascara.

«Nous avons décidé de multiplier le nombre de lits et de fauteuils de chimiothérapie de l’unité de cancer de Mascara pour une meilleure prise en charge des patients», a affirmé notre interlocuteur. Les centaines de personnes atteintes de cancer résidant dans les régions lointaines de Mascara, qui ne peuvent pas se déplacer à l’unité de cancer du chef-lieu de wilaya, selon le ministre, «seront prises en charge par les services de cancer, qui seront incessamment créés au niveau des établissements hospitaliers des grandes agglomérations de la wilaya de Mascara».

De leur côté, les malades cancéreux, qui se trouvent dans l’incapacité physique de se déplacer dans les unités de cancer proches, recevront des soins à domicile. «Cette nouvelle prestation est assurée par le CHU d’Oran et d’autres établissements hospitaliers du pays. Elle sera également assurée, dans les prochains jours, à Mascara», nous a garanti M. Boudiaf. Pour la radiothérapie, notre source nous a annoncé que la mise en service, incessamment, des CAC de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen, mettra un terme aux différentes difficultés rencontrées par les patients des régions de Mascara et autres localités limitrophes. Rappelons que le nombre de personnes atteintes de différents types de cancers dans la wilaya de Mascara est en nette augmentation. Selon une source hospitalière, il s’élève à plus de 2500 patients, avec une moyenne de 310 nouveaux cas par an.