Appel des pédiatres à l’adhésion des parents

La rubéole peut toucher les femmes enceintes et cela est très dangereux pour les fœtus, notamment durant les premières semaines de grossesse.

La Société algérienne de pédiatrie appelle les parents à faire vacciner leurs enfants contre la rougeole et la rubéole à l’occasion de la campagne de vaccination qui a été lancée, jeudi dernier, par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et qui va durer jusqu’au 7 janvier prochain, dans toutes les structures de santé à travers le pays.

Le professeur Abdelatif Bensnouci, président de la Société algérienne de pédiatrie, a appelé, en marge des travaux du 38e Congrès national de pédiatrie, les parents à adhérer à cette campagne pour protéger leurs enfants des maladies graves, voire mortelles, telles que la rougeole.

«S’’il y a aujourd’’hui des réticences à la vaccination, c’est parce que ces gens-là, que ce soit les parents ou le personnel médical et paramédical, n’ont pas vu les ravages de ces maladies que nous redoutons encore aujourd’hui», a lancé d’emblée Pr Bensnouci, et de signaler que la rubéole ne touche pas seulement les petites filles de 11 à 12 ans comme avant, mais des jeunes filles au-delà de vingt ans.

«Elles sont touchées particulièrement à l’âge de la procréation et cela est très dangereux pour les fœtus chez les femmes enceintes, notamment durant les premières semaines de la grossesse», a-t-il averti. Et d’ajouter : «Le calendrier national de vaccination est une fierté pour l’Algérie.» S’agissant de la vaccination contre la rubéole et la rougeole (R.R), Pr Bensnoussi rassure : «Avec ce vaccin, il y a moins d’effets secondaires, bien que toute vaccination peut induire une allergie modérée à sévère. Et si c’est le cas, des médicaments sont disponibles dans les centres de vaccination pour prendre en charge les cas d’allergies sévères.

Ces types d’allergies ne peuvent toucher qu’un cas sur un million de vaccinés.» Pour Pr Arada, chef de service de pédiatrie à l’hôpital Parnet et membre de la SAP, la vaccination contre la rubéole et la rougeole ne peut être que bénéfique pour les enfants âgés entre 6 et 14 ans. «Il s’agit d’un vaccin préqualifié par l’OMS et il a montré son efficacité pour la vaccination contre ces maladies en toute sécurité, là où il a été utilisé dans le monde».

L’’objectif de cette vaccination, a-t-elle précisé, est d’abord «de rattraper les enfants pour lesquels la vaccination contre la rougeole n’a pas été efficace et ils sont près de 10%», a-t-elle indiqué. Et d’appeler les parents à vacciner leurs enfants contre la rubéole, notamment les filles, pour les protéger des infections lors de leurs grossesses, qui peuvent être fatales pour les fœtus, à savoir des malformations qui touchent de nombreux organes.

La table ronde, organisée hier lors de ce congrès, a été consacrée à la vaccination dans la Région Centre. Il a été constaté à travers les trois enquêtes réalisées à Alger, Tizi Ouzou et Blida que la majorité des parents ne connaissaient que les maladies de l’ancien programme national de vaccination et redoutaient la provenance des vaccins actuels. Pour ce qui est de l’attitude et de la connaissance du personnel de santé, l’enquête a montré que les trois quarts d’entre eux connaissent les contre-indications de la vaccination, alors qu’un quart les ignore.

«20% de ce personnel de santé disent avoir reçu des informations, alors que les 85% affirment n’avoir pas été suffisamment informés», a relevé Pr Benhala, chef de service de pédiatrie à Beni Messous. Pour ce qui est les retards vaccinaux, l’enquête a révélé qu’ils touchent 27% des enfants concernés par la vaccination. Cela est dû, a expliqué Pr Benhala, aux pénuries de vaccins et parfois aux contre-indications pour les enfants soulignées par le personnel paramédical.