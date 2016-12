80% des adolescents en souffrent

Réagissez

Quatre-vingts pour cent des jeunes âgés entre 15 et 24 ans souffrent d’acné juvénile en Algérie, selon une étude nationale menée dans 12 wilayas et qui a touché 1000 personnes.

Commandée par le laboratoire Pierre Fabre et réalisée par un organisme international indépendant, cette étude, présentée jeudi par le Pr Ammar Khodja, chef de service de dermatologie et président de la Société algérienne de dermatologie, esthétique et cosmétique (Sadec), a concerné deux catégories d’âge, à savoir les 15-24 ans et les 25-45 ans. Les résultats de l’étude, une première en son genre en Algérie, a souligné le Pr Ammar Khodja, ont donc montré que la prévalence de cette pathologie est de 60% de cette population. L’étude a révélé ainsi que dans la population des 15-24 ans, l’activité physique est bien réduite et 22% ne pratiquent aucun sport, alors que 42% de la population âgée de 25 à 45 ans ne fait aucun sport. Une population, a révélé l’étude, qui est d’une corpulence à la limite du surpoids.

Quant aux maladies associées, elles sont rares chez les jeunes, mais elles apparaissent à partir de 25 ans. L’alimentation, en l’occurrence les fritures, est le premier facteur incriminé dans l’apparition de l’acné. Les sucreries de manière générale, le chocolat en particulier, viennent en second lieu, bien que, précise le Pr Ammar Khodja, rien ne prouve encore leur responsabilité dans l’apparition des boutons. Le Pr Ammar Khodja a ainsi mis l’accent sur la nécessité pour les parents d’accompagner leurs enfants acnéiques en vue de les aider à surmonter leur état d’anxiété et leur éviter des troubles psychologiques. Comme il a insisté sur l’importance de l’observance du traitement car dans l’étude, il est révélé qu’une grande partie des acnéiques n’accordent pas d’intérêt au traitement et très peu d’entre eux ont consulté un médecin.