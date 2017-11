73% des mamans ne donnent pas le sein à leur bébé

Réagissez

Le lait humain contient une protéine, l’alpha-lactalbumine,...

Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l’allaitement maternel, le CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a organisé, jeudi dernier, une journée de sensibilisation, en mettant l’accent sur la contribution de l’allaitement maternel au bien-être et à la santé de la mère et de l’enfant.

En dépit de ses avantages avérés, prouvés par des études scientifiques, l’allaitement maternel a connu un déclin dans notre pays ces dernières années, ont révélé des praticiens de la santé publique. En Algérie uniquement, 27% des mamans donnent le sein à leur bébé jusqu’à l’âge de six mois, selon Pr N. Bensaâdi, chef du service de pédiatrie du CHU de Tizi Ouzou.

«Le déclin de l’allaitement maternel est réel dans notre pays. Il induit un préjudice pour la santé des enfants, des mamans et des dépenses supplémentaires pour les ménages», a-t-elle souligné. Si de nos jours le biberon semble plus pratique, le lait maternel est spécialement adapté pour répondre aux besoins du bébé dès sa naissance. Il a aussi des bienfaits pour la maman, a-t-on indiqué. «L'allaitement est un moment d'échange privilégié entre la mère et son enfant qui renforce les liens affectifs.

De nombreux psychologues insistent sur l'importance de l'allaitement sur le comportement psycho-affectif du nourrisson. L’effet du peau à peau n’est plus à démontrer», relève Pr Bensaâdi. «Les études épidémiologiques mettent en évidence ces avantages. Aussi, une durée d'allaitement de douze mois (dans la vie) réduit de 30 % le risque de cancer du sein durant la pré-ménopause (représentant le quart des cancers du sein). Allaiter pendant au moins deux mois réduit de 25 % le risque de souffrir d'un cancer des ovaires», a-t-elle ajouté. Par ailleurs, l'allaitement protège l'enfant contre les diarrhées, les infections respiratoires et les otites.

Un effet sur la mort subite est aussi actuellement débattu, a-t-elle fait savoir. «L'allaitement pourrait également jouer un rôle dans la protection contre le diabète, l'obésité, les caries et la sclérose en plaques. Un effet bénéfique est observé sur l'acuité visuelle des prématurés. Les causes en sont imprécises.

Le lait humain contient une protéine, l'alpha-lactalbumine, qui constituerait un agent antitumoral puissant. Les enfants allaités au sein obtiennent de meilleurs résultats aux tests d’intelligence», détaille cette spécialiste de la médecine infantile. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le manque d’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie contribue à plus d’un million de décès d’enfants évitables chaque année.

L’intervenante a rappelé, par ailleurs, le code international de commercialisation des substituts du lait maternel élaboré en 1981 par l’assemblée générale de l’OMS, afin de protéger et de promouvoir l’allaitement maternel. Les résolutions du code prévoient que les bienfaits de l’allaitement et les risques des substituts pour la santé doivent figurer sur les emballages et qu'il ne doit pas y avoir de promotion des substituts du lait maternel. Ne pas offrir d’échantillons gratuits de préparations aux femmes enceintes ou aux mères, éviter la distribution des substituts gratuits dans les établissements de santé sont parmi les autres recommandations de ce code international.

Pour Pr Bensaâdi, la protection et le soutien de l’allaitement maternel passent par la régulation de la commercialisation des substituts du lait maternel, la formation des professionnels de santé et l’organisation du système de soins. Elle préconise en outre de favoriser l’information, l’éducation et la communication aux familles et de protéger les mères qui allaitent et qui travaillent.