3e congrès les 8 et 9 décembre

La Société algérienne de médecine du sommeil organise son 3e congrès sous le patronage du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, avec le parrainage de la société française Recherche et médecine du sommeil, les 8 et 9 décembre 2016, à l’hôtel Hilton des Pins Maritimes, à Alger.

Le programme scientifique, riche et varié, abordera les diverses situations cliniques de la pathologie du sommeil (respiratoire, cardiaque, pédiatrique, neuropsychiatrique, métabolique, endocrinienne, ophtalmologique et accidentologique). L’inscription se fera sur place, elle ouvre droit aux séances plénières et aux ateliers, à un cartable avec badge, aux pauses-café et au repas du vendredi. Les frais d’inscription s’élèvent à 2000 DA (1000 DA pour les adhérents de la SAMS à jour de leurs cotisations).

La Société algérienne de médecine du sommeil est une association médicale savante, avec des objectifs et des ambitions purement scientifiques, constituée en octobre 2013 et regroupant un ensemble de collaborateurs médicaux et paramédicaux de différentes spécialités. La médecine du sommeil est une discipline médicale en elle-même, pluridisciplinaire, qui nécessite un travail commun entre plusieurs spécialités, à savoir la cardiologie, la pneumologie, la médecine du travail, la neurologie, l’ORL, ainsi que la médecine générale. L’organisation de ce troisième congrès permet de mettre toute la lumière sur les problèmes de santé publique résultant des différents troubles du sommeil et pouvant affecter la vie socioprofessionnelle de notre population, tels que les accidents de la route et du travail, l’absentéisme en milieu professionnel, les maladies chroniques, comme l’hypertension artérielle et le diabète, les maladies du cœur et les dépressions nerveuses. L’ensemble de ces affections peut avoir un impact lourd sur le plan humain et économique dans notre société, d’où l’intérêt de la sensibilisation de notre population et surtout la formation de nos professionnels de santé.

Société algérienne de médecine du sommeil

Cite el Djorf, Bt 52 B, Bab Ezzouar, Alger

Tél. : 0553 249 225/021 244 668