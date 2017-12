13 enfants bénéficieront d’interventions chirurgicales de deux médecins d’un hôpital parisien

Réagissez

Deux professeurs bénévoles, de l’association Amitié franco-algérienne, exerçant au service d’urologie et de chirurgie infantile dans un hôpital parisien, sont attendus à Bordj pour effectuer, à titre gratuit, des interventions chirurgicales sur 13 enfants, répartis sur les EPH de Bordj et de Ras El Oued, indique le DSP. Des opérations réparatrices «coûteuses et qui ne se font pas en Algérie» au profit des enfants atteints de maladies urologiques ou victimes de circoncisions traditionnelles, effectuées, notamment dans les régions reculées, dans des conditions qui laissent à désirer. Des interventions faites en violation de la circulaire ministérielle datant de 2006, stipulant que la circoncision est un acte chirurgical à part entière, nécessitant un check-up complet (FNS, groupage, TP...) et devant être effectué dans un bloc opératoire correctement équipé et sous contrôle d’un anesthésiste.