Réagissez

La marque a changé la donne sur le marché des mobiles. En tout juste 5 ans, elle est la deuxième la plus vendue en France.

Wiko annonce qu’elle a obtenu la 29e place au palmarès national du prix Technology Fast 50, qui récompense les entreprises technologiques à forte croissance. «Ce palmarès est réalisé en fonction du taux de croissance du chiffre d’affaires sur les quatre dernières années. Wiko a connu un taux de croissance de +780 % pendant cette période», précise un communiqué de presse dont El Watan a été destinataire. Wiko se présente comme «une marque de téléphonie mobile française». Connectée aux besoins des consommateurs, elle propose une gamme de mobiles et accessoires en ligne avec leurs différents usages.

La marque a changé la donne sur son marché des mobiles. En tout juste 5 ans, elle est la 2e la plus vendue en France (depuis juillet 2013, hors opérateurs, source GFK). En effet, elle s’est d’abord développée sur le marché hors opérateurs, pour ensuite, dès 2016, proposer ses produits chez les opérateurs, mais aussi via son propre site de vente en ligne.

En France, Wiko est désormais présente sur l’ensemble des canaux de distribution. Et ce succès n’est pas seulement cantonné à l’Hexagone. Wiko est également la 5e marque la plus vendue en Europe. Sur tous les nouveaux marchés auxquels elle s’attaque, Wiko gagne rapidement une part significative, bénéficiant d’une perception très positive de sa marque et de ses produits.

En Algérie, la marque a connu un bon démarrage, vu qu’en 2016 elle a atteint 80% de ses objectifs fixés en ventes smartphones. Peu connu du grand public, Wiko a réussi à se faire une place dans le très concurrentiel marché du mobile ces dernières années. Elle veut désormais changer d’échelle et jouer dans la cour des grands. La recette du succès ? La technologie n’est qu’un outil, et donne la priorité à l’usage réel, au meilleur prix possible. Sa cible, au début, ce sont les jeunes, car ils comprennent très vite son message et s’approprient ses produits, étant très au fait d’internet et des réseaux sociaux, les vidéos, les photos, l’écoute de musique, les jeux et puis les professionnels.

La stratégie de Wiko : construire des modèles un peu moins performants que les références du marché, tout en reprenant leur design. Le tout à un prix défiant toute concurrence. Les adeptes de la marque sont aussi bien les jeunes, habitués à changer de portable régulièrement, que des consommateurs plus âgés, qui recherchent des appareils simples mais offrant tous les services qu’on attend d’un smartphone (internet, capteur photo de bonne qualité).