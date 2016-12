Wiko sort sa griffe

Réagissez

Le Ufeel Prime et le Ufeel GO de Wiko sont maintenant disponibles en Algérie.

La marque souhaite montrer qu’elle est elle aussi capable de faire des smartphones orientés haut de gamme. Elle vient titiller les plus grands, notamment Samsung et Apple, avec la ferme intention de les concurrencer. Elle veut montrer qu’elle est capable de faire un concentré de technologies dans un design révolutionnaire. Une bataille va s’engager sur le moyen-haut de gamme.

Les modèles de la collection U arborent des designs uniques. Ces téléphones présentent des signes distinctifs clairs, en plus de performances hors pair et de la technologie d’empreinte digitale ! Un capteur d’empreinte digitale de seconde génération se trouve juste en dessous de l’écran, toujours à portée du doigt. Le déverrouillage prend à peine une seconde.

De plus, la fonction est totalement personnalisable et vous pouvez définir jusqu’à cinq liens directs vers vos fonctionnalités et applis préférées, en utilisant cinq doigts, sur une seule main, ou les deux. Le Ufeel GO se présente comme «un indispensable compagnon». Compact, élégant, rapide et puissant, il est équipé d’une batterie grande capacité de 4000 mAh. De quoi se lancer dans une expérience multimédia immersive des plus rapides grâce à la vitesse de la 4G LTE. Sous son design métallisé et urbain, se cachent un processeur Quad-Core et 2GB de RAM. Soucieux de votre confort, il se laissera prendre en main facilement avec son écran 2.5D.

Le Ufeel Prime est équipé d’un appareil photo des plus impressionnants. Meilleur allié multitâche, il possède un écran haute qualité, un processeur et une mémoire vive, gage de rapidité d’allumage et d’accès aux contenus. Les friands de contenus multimédias seront séduits par sa capacité de stockage, qui pourra être étendue jusqu’à 64 Go, grâce au slot Micro SD.

La stratégie adoptée repose sur un certain nombre de facteurs : observer, analyser et comprendre ce que chaque individu attend de son téléphone, travailler le juste équilibre entre technologie, design, qualité et prix et créer une large gamme de mobiles permettant de répondre à tous les usages, du plus simple au plus avancé. Wiko est agile et va très vite, en sortant des produits pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas dépenser plus de 50 000 DA pour un téléphone. Un marché encore réservé aux géants Apple et Samsung.

Mais pour combien de temps ? Le temps, où les produits sont achetés juste à cause de leur marque est dépassé, les gens ont commencé à connaître les principales différences entre les divers produits et choisissent le mieux adapté pour eux. Installés plus largement sur le segment des 15-34 ans, Wiko communique beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet de dialoguer avec eux, comprendre leurs besoins mais aussi leurs comportements d’achat. Dans les médias traditionnels (journaux et télévision), il touche à l’affectif et au sublime et fait grimper ainsi la notoriété.