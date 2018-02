Wiko monte en gamme grâce aux View 2 et View 2 Pro

Réagissez

Wiko a présenté au Mobile World Congress à Barcelone, ses nouveaux terminaux View 2 et View 2 Pro qui présentent l’écran au format 19 : 9 «ultra-panoramique» qui laisse plus de place à l’utilisateur pour visionner du contenu audiovisuel ou gérer des applications.

La société travaille à la démocratisation de la technologie.

Les deux modèles proposent un même affichage 6 pouces HD+, une même batterie 3000 mAh et tous deux tournent sous Android 8.0 Oreo. Le Wiko View 2 propose un SoC SnapDragon 435 octocore avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, avec un capteur 13 megapixels à l’arrière et un module photo 16 megapixels à l’avant. Le smartphone dispose d’un lecteur d’empreintes à l’arrière mais il sera également possible d’utiliser la fonctionnalité Face Unlock avec la caméra avant.

Le Wiko View 2 Pro propose pour sa part un SoC SnapDragon 450 avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. On retrouve un capteur photo avant de 16 megapixels mais aussi un double capteur photo 16 + 16 megapixels à l’arrière, avec stabilisation vidéo et grand angle de 120 degrés.

La collection View 2 veut «sublime vos contenus et offre une expérience visuelle immersive au confort inégalé», selon un communiqué de presse.

Avec les smartphones View 2 et View 2 Pro, le constructeur veut faire profiter d’un traitement instantané multi-images automatique, anti-bruit et anti-flou des fonctions Instant Multi-frame processing et Blurless. C’est la solution idéale pour limiter les flous causés par les tremblements et les sujets en mouvement. Ces deux fonctionnalités sont activées par défaut et capturent 5 images à la suite avant de sélectionner automatiquement la meilleure d’entre elles. Prendre des photos de groupe est désormais plus facile grâce au capteur dorsal 120° grand-angle.

La perspective élargie permet de réaliser d’impressionnantes photos de paysages. Qu’il fasse jour, qu’il fasse sombre ou qu’il fasse nuit, les selfies seront toujours parfaitement nets et colorés. Et grâce à la technologie Big Pixel et à l’ouverture f/2.0 saisissez quatre fois plus de lumière naturelle pour des photos toujours plus détaillées et moins de bruit parasite.

Cette montée en gamme témoigne bien des ambitions du fabricant. Wiko se distingue également par son ambition de tout faire autrement et, donc, de changer les règles du jeu, comme l’indique son positionnement de «Game changer». Aujourd’hui, il s’installe plus largement sur le segment des 15-34 ans. Pour cela, il travaille à mieux connaître ses consommateurs, en collectant des données via des opérations de communication et des salons.