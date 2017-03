Wiko joue dans la cour des grands

Réagissez

La marque a exposé aux visiteurs de nombreuses innovations passionnantes prêtes à venir compléter les gammes existantes : les smartphones Wim, haut de gamme, puissants et équipés de remarquables appareils photo, les Upulse, qui viennent encore agrandir la gamme U, les bracelets connectés WiMATE Lite et WiMATE Prime, qui s’adjoignent aux WiMATE classiques pour élargir l’offre de trackers fitness Wiko, ainsi que les écouteurs Bluetooth WiSHAKE avec leur étui de recharge. Didier Carmeille, Regional Director Middle East-North Africa, a déclaré :

«Wiko est présente en Algérie et on a rejoint le top 5 sur l’Europe, il est évident qu’on devait marquer notre présence à ce Salon, comme on le fait depuis trois ans et ça nous permet de présenter les nouveautés et montrer que Wiko, ce n’est pas seulement l’entrée de gamme 3G et 4G mais c’est aussi l’accès à d’autres technologies.» Le smartphone phare est le Wim, où le fabricant montre un accès à une autre technologie et à un autre prix, Il s’agit d’un photophone, c’est-à-dire un smartphone ouvertement orienté vers la capture d’images.

A ce titre, le Wim a été équipé d’une caméra frontale de 16 mégapixels, mais surtout d’une double caméra dorsale conçue par Sony. Sur l’Algérie, les 3G et 4G sont importantes, avec la série Max, qui a une batterie plus puissante et donc un meilleur confort d’utilisation avec un prix modéré. Les accessoires sont plus performants. Le Wim et le Upulse sont des générations au-dessus des 20 000 DA.

L’idée est de montrer que Wiko maîtrise la technique et qu’elle est abordable pour le consommateur. Le Wim va être lancé sur le marché, avec les modèles des autres concurrents, mais qui sera à moitié prix, ça ne sera pas le produit phare en Algérie. Le Lenny 3 Max sera aussi bientôt lancé en Algérie. Il y a aussi le U feel Go en lancement avec la 4G. La marque a envie de faire valoir sa qualité au juste prix. Google est venu participer à la conférence de presse. Aujourd’hui, Wiko est en ligne juridiquement sur tous les aspects de certification et il a un réel partenariat, sur chaque nouveau produit qu’il sort, il y a une nouvelle génération d’Androïd qui permet d’avoir toutes les applications Google, ce qui n’est pas forcément le cas de toute la concurrence. Le fabricant, qui a écoulé 8 millions de smartphones en 2015 et 10 millions en 2016 a l’objectif de vendre faire 15 millions de smartphones cette année.

Le segment Europe fait 7,5 millions, l’Afrique réalise 1,5 millions et l’Asie 1 million. «Le but est de progresser à son rythme ne pas brûler les étapes», affirme Didier Carmeille. Comment Wiko bénéficie au marché algérien ? Le bureau a plus de 40 personnes, uniquement des Algériens, pas d’expatriés, mais c’est aussi un partenaire Darcom avec 25 magasins plus la distribution, c’est plus de 200 employés. Plus les emplois indirects, c’est-à-dire les autres magasins, car on est présents dans 90% du territoire algérien.