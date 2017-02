Réagissez

Il n’y a pas un espace où autant de points de vue et de sensibilités différentes peuvent se retrouver, même s’ils peuvent être fragmentés.

Facebook est le premier média en Algérie. En moins de vingt ans, le virtuel est devenu le réel. Ce qui se passe sur le réseau est quasiment devenu palpable (sur son smartphone), tangible (c’est écrit ou pris en photo), concret (tout le monde le sait ou le dit). Il n’y a pas un espace où autant de points de vue et de sensibilités différentes peuvent se retrouver, même s’ils peuvent être fragmentés. C’est la principale observation faite par El Kadi Ihsane, directeur d’Interface Médias, qui édite le site Maghreb émergent lors du lancement de FanZone.dz, le premier classement des pages facebook de contenu algérien, à partir de données statistiques et de moteurs de recherche disponibles sur le web.

C’est dire qu’avec 17 millions d’utilisateurs facebook, on est face à un phénomène social et qu’il y a par conséquent nécessité de développer des études et des analyses pour comprendre ce qui s’y passe. On peut donc véritablement parler d’un agent socialisateur en ce qui concerne le réseau. En effet, celui-ci, au même titre que la famille et les amis, influence nos comportements et nous fait adopter de nombreuses valeurs dans le but de nous intégrer à la société.

Selon lui, «il y a une crise du contenu en Algérie, nous avons des tuyaux qui deviennent de plus en plus performants, mais nous sommes en face d’un vide abyssal quand il s’agit des contenus produits par les Algériens et pour les Algériens et facebook est le premier lieu où ce contenu existe.

Cette data peut intéresser tout le monde et en particulier les entreprises». Certes, les médias se plaignent que facebook détourne une partie du budget publicitaire qui, d’habitude, leur était destiné, c’est une réalité, mais il est tout aussi vrai qu’aujourd’hui les entreprises, qui se sont intéressées à la communication digitale et qui communiquent beaucoup sur facebook, n’ont pas résolu pour autant leur lien avec leurs clients. Les médias ont un avenir certain dans le contexte des réseaux sociaux.

De son côté, Younès Sâadi, partenaire consultant, spécialisé dans l’économie digitale a déclaré : «Si on consulte ce qui se fait sur facebook, il y a un contenu aléatoire et amateur. Il suffit de l’identifier et de le mettre en valeur : on a des pages spécialisées dans la météo, la circulation routière et les soins conseils.» Il a constaté néanmoins beaucoup d’usurpation d’identité. Deux exemples parmi d’autres : le syndicat Cnapest et Abderrezak Makri, président du MSP.

Les multinationales sont les plus dynamiques sur les réseaux sociaux. Le classement décèle une montée en puissance des entreprises algériennes, comme Amor Benamor, qui est dans les 10 premiers avec 2 151 399 fans. Les entreprises publiques gardent une attitude frileuse. Les partis politiques sont très peu présents, à l’exception du parti Talaïe El Houriyat, où la personnalité la plus populaire est celle de Ali Benflis.