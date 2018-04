Une technologie d’affichage et d’esthétique

Réagissez

La technologie télévisuelle a parcouru un long chemin, transformant non seulement la façon dont nous consommons nos divertissements, mais aussi les formats dans lesquels les médias sont diffusés de manière classique ou bien en streaming.

Aujourd’hui, nous pouvons imaginer – et espérer – que les téléviseurs feront bien plus que simplement afficher nos médias préférés.

Aujourd’hui, les consommateurs exigent des téléviseurs qui ne sont pas seulement minces, mais si fins qu’ils ressemblent à des peintures sur les murs. Les téléviseurs d’aujourd’hui sont plus que de simples appareils électroménagers, mais un élément de décor qui s’intègre dans le design d’une maison et qui rend les images les plus claires et les plus nettes, avec les noirs les plus profonds et les blancs les plus nets, sans faire de compromis au niveau de la résolution.

Le cinéma à domicile ne concerne plus seulement l’image, le son y est tout aussi important. Les consommateurs veulent le meilleur des technologies sonores immersives, comme Dolby Atmos, qui a eu un grand impact depuis son arrivée, dans les cinémas et les maisons, faisant du son ce que Blu-ray et 4K Ultra HD ont fait pour la profondeur et la qualité visuelle.

Enfin, les consommateurs regardent aujourd’hui à des téléviseurs capables d’apprendre les habitudes d’utilisation et de suggérer automatiquement le divertissement en fonction de nos préférences individuelles.

Le passage du LCD au LED a transformé le design du téléviseur, permettant des cadres plus légers, plus fins et faciles à monter sur un mur, renfermant une technologie d’affichage encore plus sophistiquée.

La qualité de l’image s’est également considérablement améliorée, avec de nouveaux rapports de contraste rendant des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et des blancs plus nets. Mais ces appareils étaient toujours plus fonctionnels qu’esthétiques.

A l’avenir, les téléviseurs dotés d’intelligence artificielle intégrée pourront apprendre les modes d’utilisation et changer automatiquement de mode en fonction des préférences de l’utilisateur, il seront a même de recevoir des instructions de plusieurs utilisateurs lorsque les téléviseurs seront de plus en plus connectés aux systèmes numériques d’assistance à domicile.

En ce qui concerne la technologie d’affichage, la transformation ultime de cette décennie a été le fruit des efforts novateurs de LG en matière de technologie Oled.

Les efforts pionniers de LG dans la conception et la fabrication de téléviseurs Oled ont abouti à une position de domination complète du marché Oled, permettant à LG d’être au summum de l’innovation dans la technologie d’affichage, redéfinissant l’expérience de vision de la télévision et sa place dans votre maison.

Grâce à des investissements continus dans la recherche-développement et l’innovation, LG a rendu la technologie Oled abordable et accessible, permettant à plus de personnes de profiter d’une expérience télévisuelle de meilleure qualité. Il n’ y a pas de meilleur témoignage de cela que le primé LG Signature W7 de l’année dernière, également connu sous le nom Wallpaper (= affiche).

Les téléviseurs LG Oled sont considérés par les experts de l’industrie comme offrant la technologie d’affichage la plus avancée. Chaque pixel de l’écran pouvant être allumé et éteint individuellement, Oled offre une qualité d’image améliorée sans risque de dégradation.

Cela se traduit par un rendu d’image de la plus haute qualité, avec les noirs les plus purs. Avec leurs innombrables avantages, les panneaux Oled sont devenus la technologie d’affichage la plus recherchée aujourd’hui et LG est en charge de rendre cette technologie encore plus omniprésente et accessible. Avec le nouveau LG Signature W8, qui doit être lancé cette année, tout cela sera possible.