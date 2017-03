Réagissez

Chez Samsung, nous faisons notre possible pour mettre à la disposition de nos clients la technologie la plus avancée pour des expériences visuelles hors du commun et des conceptions avant-gardistes qui embellissent le quotidien», a déclaré HS Kim, président de l’unité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. «Avec une qualité d’image, un design et des fonctionnalités intelligentes de pointe, notre gamme 2017 ouvre une nouvelle ère télévisée». Samsung a choisi Paris, la ville des lumières, pour révéler sa «TV of Light», un nom qu’il a donné à son téléviseur QLED, pour souligner son niveau de luminosité optimal et son expérience visuelle inégalée. Le choix du Carrousel du Louvre, situé au-dessous du Musée du Louvre, réputé pour son riche patrimoine artistique et culturel, souligne l’intérêt de Samsung pour les téléviseurs Lifestyle, représentés par deux chefs-d’œuvre, les téléviseurs Samsung QLED et Frame. Les nouveaux téléviseurs QLED ont été conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs en proposant trois solutions : Q Picture, Q Smart et Q Style. Samsung a renouvelé son partenariat avec Yves Behar, célèbre designer Suisse, pour créer le téléviseur innovant The Frame et offrir aux utilisateurs un chef-d’œuvre d’élégance qui se fond dans n’importe quel décor. C’est la première fois que Samsung organise un événement pareil pour présenter un nouveau téléviseur. En général, les présentations et conférences sont réservées au dévoilement des portables. Au cours de l’heure qu’a duré la conférence, plusieurs responsables du groupe et partenaires se sont succédé sur scène pour présenter le projet.

Une manière de se distinguer des «one man show». L’intérêt de Samsung pour les téléviseurs n’est pas un simple hasard. Pour jouer avec les désirs de consommation, la marque axe sur le design, devenu un enjeu stratégique majeur. A travers ce produit, il veut présenter quelque chose de chic, de brillant et de classe. La télévision n’est plus seulement un écran comme un autre, pour Samsung. C’est un meuble qui doit s’adapter à l’espace d’une maison, où les fils sont limités. Les responsables sont conscients que pour garder le marché des téléviseurs il faut une autre approche. Sous la poussée du numérique, la consommation de programmes audiovisuels évolue à une vitesse sans précédent. La TV reste le support préféré partout dans le monde pour visionner chez soi des programmes longs, mais la multiplication des appareils mobiles modifie la façon de consommer les programmes. D’après un communiqué de presse envoyé à El Watan, ces téléviseurs «seront bientôt disponible en Algérie».