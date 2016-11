Une nouvelle carte lancée en décembre

Réagissez

Une nouvelle carte permettant d’effectuer tous types de transactions sur internet et le règlement des achats dans les commerces sera mise à la disposition des usagers à partir de décembre prochain.

C’est l’annonce faite par Imane-Houda Feraoun, ministre de la Poste et des TIC, lors de sa dernière sortie médiatique. Elle s’exprimait dans une communication à l’occasion de la rencontre gouvernement-walis, précisant qu’Algérie Poste est «en phase de production d’un premier lot de 5 millions de ces cartes, à raison d’un million par mois, et qui seront mises à la disposition des usagers à partir du mois de décembre prochain».

Cette carte permettra d’effectuer tous types de transactions sur internet ainsi que le règlement des achats chez les commerçants qui disposent de terminaux de paiement électronique (TPE) et intégrera, prochainement, le payement du carburant en embarquant l’application Naftal.

Il faut noter cependant que cette carte ne pourra pas se généraliser sans un large usage des TPE dans le commerce et particulièrement de proximité.

Et pour atteindre ce résultat, il est primordial d’introduire des mesures incitatives. L'explication de l'absence d'engouement pour le TPE se trouve dans la persistance de la culture du paiement cash dans les différentes transactions, le faible taux de bancarisation et le manque de confiance dans les moyens de paiement électronique. Les cartes bancaires en circulation sont orientées par leurs utilisateurs davantage pour le retrait de billets que pour le paiement électronique. Les opérateurs algériens doivent se faire accompagner par les professionnels pour lever les blocages et accélérer ainsi le développement de la monétique en Algérie.

Par ailleurs et considérant que les besoins des populations ne cessent de croître, avec de nouvelles exigences engendrées par l’avènement des technologies modernes de l'information et de la communication, Algérie Poste a multiplié les projets innovants. Des actions sont engagées à travers son réseau postal entièrement numérisé et connecté pour rester à l’écoute de ses clients. Le développement des technologies de l’information et particulièrement de l’internet offre de nouveaux outils permettant d’améliorer et de développer l’activité postale. Il s’agit de se transcender et de passer du statut de simple distributeur de courrier et de prestataire de services de guichet à celui d’acteur-clé dans le secteur du commerce électronique et de la distribution. Les activités logistiques et les paiements sont vitaux pour les services postaux.