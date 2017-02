Une conférence africaine à Alger

Réagissez

La gouvernance de l’internet sera au centre d’une conférence africaine, lundi à Alger, à l’initiative du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la Communication (MPTIC) et la Banque africaine de développement (BAD).

Cette conférence, qui se tiendra au Centre international des Conférences Abdelatif Rahal, verra la participation de ministres africains en charge des technologies de l’information et de la communication, des représentants l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Union africaine (UA) ainsi que des experts dans le domaine de la gouvernance de l’internet.

Ce rendez-vous de haut niveau se veut un espace de débats et d’échanges entre les différents acteurs dans la sphère panafricaine du numérique, pour discuter des possibilités de coordination pour la gouvernance de l’internet dans les pays africains. L’impact direct de l’internet sur la vie quotidienne des populations africaines dans les domaines social, culturel, économique et politique constitue un défi pour l’Afrique, qui demeure le continent qui bénéficie le moins des retombées de l’économie numérique. La forte croissance dans les communications mobiles et la croissance soutenue de la pénétration de l’internet enregistrées par l’Afrique sont, en grande partie, attribuables aux efforts déployés par les gouvernements africains, en partenariat avec d’autres parties prenantes, pour créer un environnement propice, favorisant ainsi le développement de l’infrastructure internet.

Dans les pays où les téléphones intelligents sont présents, les tendances générales dans les comportements d’utilisation sont similaires aux tendances internationales. Parmi ceux qui ont accès à l’internet sur leur téléphone mobile, 57% consultent les réseaux sociaux, 39% utilisent le courrier électronique, 38% écoutent de la musique ou regardent des vidéos et 31% suivent l’actualité. La messagerie instantanée est très populaire, utilisée par 41% des consommateurs. Facebook est l’application qui domine la majorité du trafic de communication. Au Kenya, les téléphones portables offrent aux consommateurs la possibilité de créer et gérer leur propre compte bancaire et d’y accéder via leur opérateur mobile, en utilisant un système de paiement appelé M-Pesa. Mis à part la stabilité de l’internet, l’intégrité des données et la fiabilité des contenus, la protection de l’utilisateur et la lutte contre la cybercriminalité, la priorité doit être accordée à l’établissement d’«une société de l’information à dimension humaine».