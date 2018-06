Un trophée d’encouragement pour Iris

Réagissez

Organisée annuellement depuis 2003 par le World Trade Center Algiers (WTCA), la cérémonie du trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice 2017 s’est tenue récemment à Alger, où «le trophée d’encouragement 1er prix» a été décerné à l’entreprise algérienne Iris, spécialisée dans la fabrication des produits électroniques et électroménagers et téléphonie mobile. Dans un communiqué de presse parvenu à El-Watan, il est mis en exergue le fait que «ce prix honorable récompense l’entreprise pour ses efforts consentis durant des années de dur labeur et d’innovations, encourageant ainsi l’entreprise à aller encore plus loin dans sa politique d’exportation et sa conquête de nouveaux marchés».

Iris se présente d’ailleurs comme «une locomotive industrielle fortement implantée et réputée pour sa capacité d’innovation, ses produits de qualité et son engagement permanent à satisfaire ses consommateurs».

Créée en 2004, la société est devenue un vrai pôle industriel avec plusieurs types d’activités à la clé, dont deux secteurs d’activité différents: l’industrie électronique et l’industrie pneumatique. Aujourd’hui, plus de 3000 personnes font partie de ses effectifs. Face à une concurrence de plus en plus serrée et une conjoncture caractérisée par un ralentissement économique de plus en plus perceptible et un pouvoir d’achat des Algériens qui a fortement reculé, Iris est face à un challenge : tenter de conserver son leadership sur le marché et se démarquer des autres marques par l’innovation et la technologie. Quant au volet exportation, il est à noter qu’en 2017, le fabricant a exporté vers 6 pays africains et au Moyen- Orient, et projette de pénétrer d’autres marchés étrangers européens et américains dans un futur proche.