Un téléphone plus rapide et plus intelligent

Réagissez

LG Electronics a annoncé, récemment, le LG V35ThinQ, la dernière version de ses célèbres séries V de smartphones multimédia haut de gamme.

Il continue d’injecter une nouvelle énergie à la plate-forme des séries V, avec des performances encore plus rapides et des fonctionnalités de photographie, d’audio et d’intelligence artificielle (IA) renforcées. Le plus récent appareil des séries V sera lancé en juin dans les Amériques, et par la suite, dans certains marchés restreints en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, l’appareil est équipé de la dernière plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 84, associée à 6 Go de RAM et à 64 Go de stockage interne. Le LG V35ThinQ conserve l’étonnant écran OLED 18 : 19 Full Vision de 6 pouces, avec une résolution Quad HD (2880 x 1440), dans un format compact qui ne pèse que 157 g et arbore fièrement ses minces 7,3 mm d’épaisseur.

Le LG V35ThinQ arbore un nouveau module double caméra arrière dotée de deux objectifs 16MP dans les configurations standard et Super Wide Angle utilisée pour la première fois dans le nouveau LG G7ThinQ. La caméra Super Wide Angle présente désormais moins de distorsion des bords, avec des photos plus nettes et plus naturelles qu’avant. La caméra frontale effectue un véritable bond en avant au niveau de la résolution en passant de 5MP à 8MP. Améliorant la capacité de prise de vue en situation de faible luminosité du V30SThinQ, le V35ThinQ est doté de la nouvelle caméra Super Bright pour capter des images jusqu’à quatre fois plus lumineuses, en situation de faible luminosité. Avec l’aide de la technique de boîte à pixels (pixels binning) et des techniques avancées de traitement logiciel, l’algorithme d’IA détermine les meilleurs réglages lors de la prise de vue dans des environnements sombres.

«Le LG V35ThinQ s’inscrit dans la stratégie que nous avons annoncée en début d’année et qui consiste à introduire de nouvelles versions de produits existants permettant d’améliorer une idée éprouvée et réussie», a déclaré Hwang Jeong-hwan, le président de LG Electronics Mobile Communications Company. «Avec des mises à jour soigneusement étudiées qui augmentent les performances et la commodité, le LG V35ThinQ est un excellent choix pour ceux qui cherchent un smartphone multimédia complet et puissant».

LG ne veut plus annoncer deux smartphones haut de gamme par an, l’un en début d’année (la gamme G) et l’autre en fin d’année (la gamme V). L’objectif de la marque est désormais de faire durer plus longtemps les modèles existants et de commercialiser des variantes de la gamme G et V. Autrement dit, de rentabiliser les investissements réalisés dans chaque nouveau modèle de smartphone en les déclinant dans des modèles que l’on peut imaginer plus ou moins chers et/ou plus ou moins spécialisés.